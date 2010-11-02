|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:36
Re: Альфа-Банк
Еко бонуси тіки мені не прийшли?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:38
Что такое КК?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:39
кредитка...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:49
proftpd66
вероятно -кредитная карта. тут важно разделять кредитный и дебетные.
и еще хотелось бы ,чтобы все,кто пишет, излагали на нормальном языке,без сокращений, прозвищ \кличек и жаргона непонятного обычному человеку . все эти симы\таси\аллы и пр. уже изрядно подза.....ли
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:55
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:25
Ну да, конечно ради чьего-то удобства надо набирая на телефоне ещё и изощряться типа акционерное общество Укрэксимбанк, или акционерное общество Альфа банк. В любом обществе по интересом для удобства появляются и свои сокращения и свой сленг. Это нормально. Хотите быть частью общества - учитесь понимать. Это не сложно
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:28
если пополнить долларовую дебетную карту в кассе долларами, и потом снять через пару часов в банкомате (и/или в кассе) ИЛИ заплатить в интернете. То будет овердрайв?
ждать 4-6 дней, если зависнит платеж в интернете из-за овердрайва, то это не вариант.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:30
И овердрайва не будет, и овердрафта тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:40
А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?
PS В мобильном приложении есть.
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:50
ИМХО нужно просто считать эти ежемесячные комиссии как годовую плату.
тревел он 150 в год и 150 в месяц. это значит абонка 1950 грн в год и от этой суммы отталкиваемся нужна нам карта или нет.
кстати сима тоже 2К в год выходит. 1К за карту и где то 1К потери на альтернативе депозита.
|