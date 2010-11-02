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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6498649965006501>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:36

Re: Альфа-Банк

Еко бонуси тіки мені не прийшли?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:38

  clientage написав:
  Бекас написав:А с гривневой визой платинум-блек в еврозону - нормально?

У Альфы КК нет комисс за конверт


Что такое КК?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:39

кредитка...
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:49

proftpd66

вероятно -кредитная карта. тут важно разделять кредитный и дебетные.
и еще хотелось бы ,чтобы все,кто пишет, излагали на нормальном языке,без сокращений, прозвищ \кличек и жаргона непонятного обычному человеку . все эти симы\таси\аллы и пр. уже изрядно подза.....ли :cry:
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:55

  novichok написав:Если по карте в приложении подключить пуши/отключить смс, то при отсутствии интернета смс будет приходить?

novichok, доброе утро. Доставка PUSH-сообщения на экран смартфона доступна только в случае доступности Интернета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:25

  Бекас написав:симы\таси\аллы и пр. уже изрядно подза.....ли :cry:
Ну да, конечно ради чьего-то удобства надо набирая на телефоне ещё и изощряться типа акционерное общество Укрэксимбанк, или акционерное общество Альфа банк. В любом обществе по интересом для удобства появляются и свои сокращения и свой сленг. Это нормально. Хотите быть частью общества - учитесь понимать. Это не сложно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:28

если пополнить долларовую дебетную карту в кассе долларами, и потом снять через пару часов в банкомате (и/или в кассе) ИЛИ заплатить в интернете. То будет овердрайв?

ждать 4-6 дней, если зависнит платеж в интернете из-за овердрайва, то это не вариант.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:30

  proftpd66 написав:если пополнить долларовую дебетную карту в кассе долларами, и потом снять через пару часов в банкомате (и/или в кассе) ИЛИ заплатить в интернете. То будет овердрайв?

ждать 4-6 дней, если зависнит платеж в интернете из-за овердрайва, то это не вариант.

И овердрайва не будет, и овердрафта тоже :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:40

А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?

PS В мобильном приложении есть.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:50

  clientage написав:Да меня чот последнее время начали раздражать эти ежемесячные абонки у кредиток
Да я и трэвелю ток на машинке или на велике, а самолётом могу типа раз в 2 года куданить слетать, и мне для этого хватит или Симы или Білявки :)

ИМХО нужно просто считать эти ежемесячные комиссии как годовую плату.
тревел он 150 в год и 150 в месяц. это значит абонка 1950 грн в год и от этой суммы отталкиваемся нужна нам карта или нет.
кстати сима тоже 2К в год выходит. 1К за карту и где то 1К потери на альтернативе депозита.
mephala
 
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