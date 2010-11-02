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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6498649965006501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:58

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Хотите быть частью общества - учитесь понимать. Это не сложно


та как не сложно --- тут ,чтобы все понимать,надо тогда весь форум ,все темы от корки до корки изучать, а это невозможно
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:59

  M-Audio написав:А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?

PS В мобильном приложении есть.

M-Audio, добрый день. На данный момент сбоев в работоспособности My Alfa Bank не наблюдается. Рекомендую перезайти в сервис, а так же, проверить статус карты.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5249
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  #<1 ... 6498649965006501
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