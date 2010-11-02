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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:58
Flamingo написав:
Хотите быть частью общества - учитесь понимать. Это не сложно
та как не сложно --- тут ,чтобы все понимать,надо тогда весь форум ,все темы от корки до корки изучать, а это невозможно
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:59
M-Audio написав:
А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?
PS В мобильном приложении есть.
M-Audio, добрый день. На данный момент сбоев в работоспособности My Alfa Bank не наблюдается. Рекомендую перезайти в сервис, а так же, проверить статус карты.
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