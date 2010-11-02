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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:58
Flamingo написав:
Хотите быть частью общества - учитесь понимать. Это не сложно
та как не сложно --- тут ,чтобы все понимать,надо тогда весь форум ,все темы от корки до корки изучать, а это невозможно
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Бекас
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:59
M-Audio написав:
А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?
PS В мобильном приложении есть.
M-Audio, добрый день. На данный момент сбоев в работоспособности My Alfa Bank не наблюдается. Рекомендую перезайти в сервис, а так же, проверить статус карты.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:29
Бекас написав:
и еще хотелось бы
см. viewtopic.php?p=4481516#p4481516
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:37
Alfa_Bank написав: anis написав:
Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.
Когда можно будет уже обратиться?
Обмен происходит именно карты? или пакет услуг так же меняется с новыми тарифами по карте?
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anis
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:48
Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.
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M-Audio
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:48
anis написав: Alfa_Bank написав: anis написав:
Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.
Когда можно будет уже обратиться?
Обмен происходит именно карты? или пакет услуг так же меняется с новыми тарифами по карте?
anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:50
пакетные карты альфы можно заганять в гпэй?
а то седня решил загнать комфорт в гпэй так он не смог пройти верификацию в банке - ломится позвонить в банк через вайбер. хотя с приватом таких приколов не было - все автоматически прошло после ввода реквизитов карты.
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mephala
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:50
Alfa_Bank написав:
anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.
можно уточнить, при замене карты (потеря/перевыпуск) какая карта будет выдана, так же бесконтакт или та которая в пакете услуг идет?
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anis
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:54
mephala написав:
пакетные карты альфы можно заганять в гпэй?
Мои Ультры подвязались без проблем через пимпочку в апликухе Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:56
anis написав: Alfa_Bank написав:
anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.
можно уточнить, при замене карты (потеря/перевыпуск) какая карта будет выдана, так же бесконтакт или та которая в пакете услуг идет?
anis, в период действия акции, на ваше усмотрение, можете оформить обычный перевыпуск через Контакт-Центр, либо в отделении обменять карту на бесконтактную.
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Alfa_Bank
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