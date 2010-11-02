RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6499650065016502>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:58

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Хотите быть частью общества - учитесь понимать. Это не сложно


та как не сложно --- тут ,чтобы все понимать,надо тогда весь форум ,все темы от корки до корки изучать, а это невозможно
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:59

  M-Audio написав:А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?

PS В мобильном приложении есть.

M-Audio, добрый день. На данный момент сбоев в работоспособности My Alfa Bank не наблюдается. Рекомендую перезайти в сервис, а так же, проверить статус карты.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5252
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:29

Re: Альфа-Банк

  Бекас написав:и еще хотелось бы

см. viewtopic.php?p=4481516#p4481516
8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26754
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2127 раз.
Подякували: 3077 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:37

  Alfa_Bank написав:
  anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные

Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка 
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.

anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.

Когда можно будет уже обратиться?
Обмен происходит именно карты? или пакет услуг так же меняется с новыми тарифами по карте?
anis
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 22.11.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:48

Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.
M-Audio
 
Повідомлень: 1420
З нами з: 23.03.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:48

  anis написав:
  Alfa_Bank написав:
  anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные

Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка 
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.

anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.

Когда можно будет уже обратиться?
Обмен происходит именно карты? или пакет услуг так же меняется с новыми тарифами по карте?

anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5252
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:50

Re: Альфа-Банк

пакетные карты альфы можно заганять в гпэй?
а то седня решил загнать комфорт в гпэй так он не смог пройти верификацию в банке - ломится позвонить в банк через вайбер. хотя с приватом таких приколов не было - все автоматически прошло после ввода реквизитов карты.
mephala
 
Повідомлень: 3843
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:50

  Alfa_Bank написав:anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.

можно уточнить, при замене карты (потеря/перевыпуск) какая карта будет выдана, так же бесконтакт или та которая в пакете услуг идет?
anis
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 22.11.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:54

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:пакетные карты альфы можно заганять в гпэй?

Мои Ультры подвязались без проблем через пимпочку в апликухе Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26754
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2127 раз.
Подякували: 3077 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:56

  anis написав:
  Alfa_Bank написав:anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.

можно уточнить, при замене карты (потеря/перевыпуск) какая карта будет выдана, так же бесконтакт или та которая в пакете услуг идет?

anis, в период действия акции, на ваше усмотрение, можете оформить обычный перевыпуск через Контакт-Центр, либо в отделении обменять карту на бесконтактную.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5252
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6499650065016502>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, maxim2014, slasva, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 418, 419, 420
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4194 576227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:36
artemiustas
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3307, 3308, 3309
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33088 4081792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:30
sergise
Идея Банк 1 ... 1565, 1566, 1567
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15666 2228821
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 09:39
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.