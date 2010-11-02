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Альфа-Банк
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:06
M-Audio написав:
Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.
Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:10
Stringer написав: M-Audio написав:
Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.
Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку
Ух ты, блин. А если не сделать, то что будет? Просроченный платёж, даже если на карту внести необходимое количество денег?
Уточняю - я говорю про плановое погашение, а не про досрочное. Та кнопка показывает страницу "Дострокове погашення розстрочки".
Востаннє редагувалось M-Audio
в Сер 12 гру, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12
Alfa_Bank написав: anis написав: Alfa_Bank написав:
anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.
можно уточнить, при замене карты (потеря/перевыпуск) какая карта будет выдана, так же бесконтакт или та которая в пакете услуг идет?
anis, в период действия акции, на ваше усмотрение, можете оформить обычный перевыпуск через Контакт-Центр, либо в отделении обменять карту на бесконтактную.
я имею ввиду, после акции!
получу сейчас вместо своих карт бесконтактные, после их окончания они будут перевыпускаться так же на бесконтакт или уже на ту карту которая и была раньше по тарифному пакету. Сейчас у меня ZERO и Ultra пакеты
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anis
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:15
M-Audio написав: Stringer написав: M-Audio написав:
Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.
Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку
Ух ты, блин. А если не сделать, то что будет? Просроченный платёж, даже если на карту внести необходимое количество денег?
Уточняю - я говорю про плановое погашение, а не про досрочное. Та кнопка показывает страницу "Дострокове погашення розстрочки".
Тю, ничего не нужно делать, а гасить красную сумму, плюс текущие нерассрочки, если не хотите платить абонку
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:25
anis написав: Alfa_Bank написав:
я имею ввиду, после акции!
получу сейчас вместо своих карт бесконтактные, после их окончания они будут перевыпускаться так же на бесконтакт или уже на ту карту которая и была раньше по тарифному пакету. Сейчас у меня ZERO и Ultra пакеты
anis, уточняю.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:29
Stringer написав:
Тю, ничего не нужно делать, а гасить красную сумму, плюс текущие нерассрочки, если не хотите платить абонку
Да вот она у меня что-то не сходится. Текущих нерассрочек (за этот период) у меня 1,5к, а общий долг, без рассрочек 10к. При этом красная сумма как раз 8,5к, то есть точно в размере грейсового долга из предыдущего периода. А рассрочек, как будто, и нет. Месячный платёж по рассрочкам - 5,5к, его не "спрячешь".
Но если предположить, что рассрочки уже включены в красную сумму, то в ней остаётся всего 3к, что не соответствует ни грейсовым тратам, ни минимальному платежу, вообще ничему не соответствует.
Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.
Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
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M-Audio
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:35
M-Audio написав:
Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.
Вот это ключевая фраза. Если рассрочки делались в прошлом, а не позапрошлом периоде, то на погашение они начнут включаться только после следующей РД. А пока Вам гасить ничего не надо. Только красную сумму
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:37
M-Audio написав:
Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
Если провелись в РД значит и гасить надо было в этот же РД чтобы на абонку не попасть
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:42
Flamingo написав: M-Audio написав:
Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.
Вот это ключевая фраза. Если рассрочки делались в прошлом, а не позапрошлом периоде, то на погашение они начнут включаться только после следующей РД. А пока Вам гасить ничего не надо. Только красную сумму
Аааа, блин, выпустите меня...
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:44
Flamingo написав: M-Audio написав:
Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
Если провелись в РД значит и гасить надо было в этот же РД чтобы на абонку не попасть
Ну то есть они попадают в тот период, который в эту дату заканчивается, а не начинается, правильно?
Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.
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