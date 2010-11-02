Додано: Сер 12 гру, 2018 12:29

Stringer написав: Тю, ничего не нужно делать, а гасить красную сумму, плюс текущие нерассрочки, если не хотите платить абонку Тю, ничего не нужно делать, а гасить красную сумму, плюс текущие нерассрочки, если не хотите платить абонку

Да вот она у меня что-то не сходится. Текущих нерассрочек (за этот период) у меня 1,5к, а общий долг, без рассрочек 10к. При этом красная сумма как раз 8,5к, то есть точно в размере грейсового долга из предыдущего периода. А рассрочек, как будто, и нет. Месячный платёж по рассрочкам - 5,5к, его не "спрячешь".Но если предположить, что рассрочки уже включены в красную сумму, то в ней остаётся всего 3к, что не соответствует ни грейсовым тратам, ни минимальному платежу, вообще ничему не соответствует.Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?