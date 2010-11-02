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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6499650065016502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:06

  M-Audio написав:Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.

Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:10

  Stringer написав:
  M-Audio написав:Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.

Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку

Ух ты, блин. А если не сделать, то что будет? Просроченный платёж, даже если на карту внести необходимое количество денег?

Уточняю - я говорю про плановое погашение, а не про досрочное. Та кнопка показывает страницу "Дострокове погашення розстрочки".
Востаннє редагувалось M-Audio в Сер 12 гру, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12

  Alfa_Bank написав:
  anis написав:
  Alfa_Bank написав:anis, меняется только карта, пакет услуг остается тот же. По срокам уточняю. Отпишусь.

можно уточнить, при замене карты (потеря/перевыпуск) какая карта будет выдана, так же бесконтакт или та которая в пакете услуг идет?

anis, в период действия акции, на ваше усмотрение, можете оформить обычный перевыпуск через Контакт-Центр, либо в отделении обменять карту на бесконтактную.

я имею ввиду, после акции!
получу сейчас вместо своих карт бесконтактные, после их окончания они будут перевыпускаться так же на бесконтакт или уже на ту карту которая и была раньше по тарифному пакету. Сейчас у меня ZERO и Ultra пакеты
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:15

  M-Audio написав:
  Stringer написав:
  M-Audio написав:Не соображу, подскажите, как правильно гасить рассрочки? Нужно ли заходить в каждую, и нажимать кнопку "Погасити"? Потому что "красная сумма" в МАБ, которая "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату", похоже, не включает платёж по рассрочкам, или я вообще не понимаю, что она показывает. Она на 3к больше, чем ежемесячный платёж по рассрочкам, в то время как траты предыдущего периода составляют 10к (это без рассрочек), а минимальный платёж был в районе 0,5к, и уже внесён.

Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку

Ух ты, блин. А если не сделать, то что будет? Просроченный платёж, даже если на карту внести необходимое количество денег?

Уточняю - я говорю про плановое погашение, а не про досрочное. Та кнопка показывает страницу "Дострокове погашення розстрочки".

Тю, ничего не нужно делать, а гасить красную сумму, плюс текущие нерассрочки, если не хотите платить абонку
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:25

  anis написав:
  Alfa_Bank написав:я имею ввиду, после акции!
получу сейчас вместо своих карт бесконтактные, после их окончания они будут перевыпускаться так же на бесконтакт или уже на ту карту которая и была раньше по тарифному пакету. Сейчас у меня ZERO и Ultra пакеты

anis, уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:29

  Stringer написав:Тю, ничего не нужно делать, а гасить красную сумму, плюс текущие нерассрочки, если не хотите платить абонку

Да вот она у меня что-то не сходится. Текущих нерассрочек (за этот период) у меня 1,5к, а общий долг, без рассрочек 10к. При этом красная сумма как раз 8,5к, то есть точно в размере грейсового долга из предыдущего периода. А рассрочек, как будто, и нет. Месячный платёж по рассрочкам - 5,5к, его не "спрячешь".
Но если предположить, что рассрочки уже включены в красную сумму, то в ней остаётся всего 3к, что не соответствует ни грейсовым тратам, ни минимальному платежу, вообще ничему не соответствует.
Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.

Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:35

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.
Вот это ключевая фраза. Если рассрочки делались в прошлом, а не позапрошлом периоде, то на погашение они начнут включаться только после следующей РД. А пока Вам гасить ничего не надо. Только красную сумму
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:37

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
Если провелись в РД значит и гасить надо было в этот же РД чтобы на абонку не попасть
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:42

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.
Вот это ключевая фраза. Если рассрочки делались в прошлом, а не позапрошлом периоде, то на погашение они начнут включаться только после следующей РД. А пока Вам гасить ничего не надо. Только красную сумму

Аааа, блин, выпустите меня... :-)
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:44

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
Если провелись в РД значит и гасить надо было в этот же РД чтобы на абонку не попасть

Ну то есть они попадают в тот период, который в эту дату заканчивается, а не начинается, правильно?
M-Audio
 
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