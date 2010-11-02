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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6501650265036504>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:50

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.
Вот это ключевая фраза. Если рассрочки делались в прошлом, а не позапрошлом периоде, то на погашение они начнут включаться только после следующей РД. А пока Вам гасить ничего не надо. Только красную сумму

Аааа, блин, выпустите меня... :-)

Это Алла, детка... :lol:
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:00

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.

Ну тогда и по Рассрочкам ваааще не заморачивайтесь, всегда платите красную сумму после РД в течение грейса +25дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:02

  clientage написав:
  M-Audio написав:Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.

Ну тогда и по Рассрочкам ваааще не заморачивайтесь, всегда платите красную сумму после РД в течение грейса +25дн


Консультируете спонсора :)
В красной сумме теперь кроме абонки будут +~1.8% по каждой рассрочке
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:02

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
Если провелись в РД значит и гасить надо было в этот же РД чтобы на абонку не попасть

Ну то есть они попадают в тот период, который в эту дату заканчивается, а не начинается, правильно?
Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.

Все верно. Все траты что провелись по счету по РД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - это все один расчетный период. На следующий день - уже начнется следующий
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:08

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  M-Audio написав:Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.

Ну тогда и по Рассрочкам ваааще не заморачивайтесь, всегда платите красную сумму после РД в течение грейса +25дн


Консультируете спонсора :)
В красной сумме теперь кроме абонки будут +~1.8% по каждой рассрочке

так 1.8% по новым Рассрочкам же, по ранее открытым ничо такого нет.
Я вот уже Рассрочками не пользуюсь и вааще думаю Максимку закрыть, буду грызть тока орешки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:17

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку

  Stringer написав:ничего не нужно делать, а гасить красную сумму

Чота я совсем запутался.
Вчера был день РД+25.
Вчера утром сэпом закинул на счет красную сумму + 1грн.
Вчера же в 12:00 увидел эти деньги на счету. И сейчас вижу.

Нужно было заходить в рассрочки и жмакать кнопку "Погасить" ?
Или просто подождать ещё 5 дней до очередной РД и пронаблюдать, как деньги со счета спишутся на погашение рассрочек ?

ЗЫ. Желание платить абонку 60грн нет никакого
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:23

  mustbe написав:
  Stringer написав:Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку

  Stringer написав:ничего не нужно делать, а гасить красную сумму

Чота я совсем запутался.
Вчера был день РД+25.
Вчера утром сэпом закинул на счет красную сумму + 1грн.
Вчера же в 12:00 увидел эти деньги на счету. И сейчас вижу.

Нужно было заходить в рассрочки и жмакать кнопку "Погасить" ?
Или просто подождать ещё 5 дней до очередной РД и пронаблюдать, как деньги со счета спишутся на погашение рассрочек ?

ЗЫ. Желание платить абонку 60грн нет никакого

Пока будет микс из старых и новых рассрочек - будет 2 важных даты:
РД+25 - погасить красную сумму от старых рассрочек
РД - перенести новые 2 месячные рассрочки на траты текущего периода. Загасить всю сумму текущего периода +1 грн
Если приемлемо платить 2% за дополнительные 25 дней - не переносить на траты текущего периода
Востаннє редагувалось curiousobro в Сер 12 гру, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:23

  mustbe написав:
  Stringer написав:Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку

  Stringer написав:ничего не нужно делать, а гасить красную сумму

Чота я совсем запутался.
Вчера был день РД+25.
Вчера утром сэпом закинул на счет красную сумму + 1грн.
Вчера же в 12:00 увидел эти деньги на счету. И сейчас вижу.

Нужно было заходить в рассрочки и жмакать кнопку "Погасить" ?
Или просто подождать ещё 5 дней до очередной РД и пронаблюдать, как деньги со счета спишутся на погашение рассрочек ?

ЗЫ. Желание платить абонку 60грн нет никакого

Если вы хотите погасить рассрочки досрочно - вариант 1
Хотите платить рассрочки - вариант 2

Просто я не подумал, что есть люди готовые платить ежемесячную комиссию по новым рассрочкам
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:32

mustbeмне нравятся условия кредитной карты Максимум, всегда погашаю до истечения 55 дней и никаких переплат :D
nashibanki123
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:36

Уточню: все рассрочки - старые, бесплатные.
Гасить досрочно их не хочу, не вижу смысла.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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