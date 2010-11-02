Flamingo написав:

Aps написав: Кассандра написав: vcy вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного



Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов.

Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов.

не совсем так. В первый рабочий день года - да! А в последний день года - все зависит от того как работает СЭП НБУ. Обычно до обеда НБУ принимает исходящие платежи от банков - поэтому оплату по СЭП в последний рабочий день года теоретически провести можно. Кроме того в последний рабочий день года абсолютно без проблем банки до закрытия опер-дня проводят операции внутри самого банка. Поэтому такую операцию как погашение кредитки с того же сбера - банк а опер-время провести просто обязан.