mustbe написав:Уточню: все рассрочки - старые, бесплатные. Гасить досрочно их не хочу, не вижу смысла.
Ну так делайте все то что и раньше делали - для вас ничего не поменялось. А человек сделал свои первые рассрочки в прошлом периоде - вот я подумал, что у него они уже по новым условиям, как и у меня, и он так же не хочет платить комиссию... ошибся, бывает
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 12 гру, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра написав:vcy вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного
Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов.
не совсем так. В первый рабочий день года - да! А в последний день года - все зависит от того как работает СЭП НБУ. Обычно до обеда НБУ принимает исходящие платежи от банков - поэтому оплату по СЭП в последний рабочий день года теоретически провести можно. Кроме того в последний рабочий день года абсолютно без проблем банки до закрытия опер-дня проводят операции внутри самого банка. Поэтому такую операцию как погашение кредитки с того же сбера - банк а опер-время провести просто обязан.
регламент роботи СЕП НБУ та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року: - 27, 28 грудня 2018 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня – на дві години. - 29 грудня 2018 року до 13.00 у СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби України можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15.00. - 30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної пошти Національного банку України, депозитарій Національного банку України, Система СЕРТИФ, Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть. - 2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться. - 3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
clientage написав:Да меня чот последнее время начали раздражать эти ежемесячные абонки у кредиток Да я и трэвелю ток на машинке или на велике, а самолётом могу типа раз в 2 года куданить слетать, и мне для этого хватит или Симы или Білявки
..ну вот аналогично )...все эти Алкины абонки меня уже так же раздражают...и работать нет желания , пока по инерции катимся ))...и смотрим в сторону банков у которых нет этой всей лабуды навороченной за последнее время смузи специалистами )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
mustbe написав:Уточню: все рассрочки - старые, бесплатные. Гасить досрочно их не хочу, не вижу смысла.
Ну так делайте все то что и раньше делали - для вас ничего не поменялось. А человек сделал сввои первые рассрочки в прошлом периоде - вот я подумал, что у него они уже новые, как и у меня, и он так же не хочет платить комиссию... ошибся, бывает
Та нее, эт наш же чел. Ну как так можно то?! Нуна направить на путь истинный 1.8% от первоначальной суммы Рассрочки Вот у меня выбран весь кредлимит под Рассрочки. Я как представлю, шо мне теперь вдрух нуна платить от тех 20К каждый мес по 360грн, да +60 абонки за долг в 1 коп, то я... готов забрать сразу все свои инвалютные депо под 5.5% и ... отнести немчуре, там хоть вискаря нальют при каждом визите для успокоения нервов при такой наглой обдираловке
вероятно -кредитная карта. тут важно разделять кредитный и дебетные. и еще хотелось бы ,чтобы все,кто пишет, излагали на нормальном языке,без сокращений, прозвищ \кличек и жаргона непонятного обычному человеку . все эти симы\таси\аллы и пр. уже изрядно подза.....ли
..вы бы не умничали...тут вам не курсы повышения вашей финансовой грамотности...и никто вам тут ничего не обязан . Хотите понимать суть - уделяйте этому нужное количество времени .
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
clientage написав:Я вот уже Рассрочками не пользуюсь и вааще думаю Максимку закрыть, буду грызть тока орешки
А общепит? У остальных 4 чистыми только изредка по акциям.
У меня жена и тёща прекрасно делают тормозки, и в конторе у нас есть полноценная кухня А пирожки я ток для тестирования Г-Пэя покупаю, с КБ-100грн А младшие племяшики довольствуются хоттогами с ОККО и иногда выцыганивают мою Симу в Макдональдсе
Stringer написав:Просто я не подумал, что есть люди готовые платить ежемесячную комиссию по новым рассрочкам
ну первые месяцы вполне нормально платить 1,8% пока сумма долга большая. но после погашения примерно 40% кредита остальное лучше досрочно погасить так как слишком много процентов платить в отношении к сумме оставшегося долга. потому лучше брать рассрочку на год и месяца через 4 погасить досрочно. ну это кому действительно нужно в кредит.