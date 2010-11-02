Sashulik написав:Доброго дня. Господа, если на ощадный я внес сумму X 01 декабря, потом 10 декабря внес сумму Y. Я правильно пониманию что без комиссии я смогу снять сумму Х 14 декабря, а сумму Y 24 декабря?
Це якщо нал.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Альфа, заканчивается срок действия пакетной карты комфорт. Перевыпуск выполняется автоматически и новая карта приходит почтой по адресу, который был указан в анкете? Карта не именная. Если почтой, то банк отправляет номер трека для отслеживания письма?
Тобто якщо на карту через МАБ, то незалежно від строку скільки кошти були на ощадному комісії не буде?
Якщо не вірите киньте пару грн для тесту.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Stringer написав:Просто я не подумал, что есть люди готовые платить ежемесячную комиссию по новым рассрочкам
ну первые месяцы вполне нормально платить 1,8% пока сумма долга большая. но после погашения примерно 40% кредита остальное лучше досрочно погасить так как слишком много процентов платить в отношении к сумме оставшегося долга. потому лучше брать рассрочку на год и месяца через 4 погасить досрочно. ну это кому действительно нужно в кредит.
где ж нормально? 1,8% это ж от общей суммы покупки, каждый месяц накладно платить.
Офпреду. есть ссылка на тарифы по депозитам https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К? Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что? И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?
Stringer написав:Просто я не подумал, что есть люди готовые платить ежемесячную комиссию по новым рассрочкам
ну первые месяцы вполне нормально платить 1,8% пока сумма долга большая. но после погашения примерно 40% кредита остальное лучше досрочно погасить так как слишком много процентов платить в отношении к сумме оставшегося долга. потому лучше брать рассрочку на год и месяца через 4 погасить досрочно. ну это кому действительно нужно в кредит.
где ж нормально? 1,8% это ж от общей суммы покупки, каждый месяц накладно платить.
считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
mephala написав:ну первые месяцы вполне нормально платить 1,8% пока сумма долга большая. но после погашения примерно 40% кредита остальное лучше досрочно погасить так как слишком много процентов платить в отношении к сумме оставшегося долга. потому лучше брать рассрочку на год и месяца через 4 погасить досрочно. ну это кому действительно нужно в кредит.
где ж нормально? 1,8% это ж от общей суммы покупки, каждый месяц накладно платить.
считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
А есть дето сравнение отетой новой Рассрочки от Алки с комисс 1.8% и просто безГрейсовые равные платежи по Эко-Максимум (26%годовых на остаток задолженности, но без 3.5% под РКО) ? Например на 6 и 12 частей для покупки на 10К
Востаннє редагувалось clientage в Сер 12 гру, 2018 15:16, всього редагувалось 1 раз.