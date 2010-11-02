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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6503650465056506>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:30

  Alexey_k9 написав:C общепитом как-то все странно. По МСС 5811 почему-то не начисляет орешки.

По максимке кэш живыми деньгами. Правда, на следующий месяц.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:36

Re: Альфа-Банк

Доброго дня.
Господа, если на ощадный я внес сумму X 01 декабря, потом 10 декабря внес сумму Y.
Я правильно пониманию что без комиссии я смогу снять сумму Х 14 декабря, а сумму Y 24 декабря?
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:39

  Sashulik написав:Доброго дня.
Господа, если на ощадный я внес сумму X 01 декабря, потом 10 декабря внес сумму Y.
Я правильно пониманию что без комиссии я смогу снять сумму Х 14 декабря, а сумму Y 24 декабря?

Це якщо нал.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:43

Re: Альфа-Банк

Альфа, заканчивается срок действия пакетной карты комфорт. Перевыпуск выполняется автоматически и новая карта приходит почтой по адресу, который был указан в анкете? Карта не именная. Если почтой, то банк отправляет номер трека для отслеживания письма?
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:47

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Це якщо нал.

Тобто якщо на карту через МАБ, то незалежно від строку скільки кошти були на ощадному комісії не буде?
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:51

  Sashulik написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це якщо нал.

Тобто якщо на карту через МАБ, то незалежно від строку скільки кошти були на ощадному комісії не буде?

Якщо не вірите киньте пару грн для тесту.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:59

  mephala написав:
  Stringer написав:Просто я не подумал, что есть люди готовые платить ежемесячную комиссию по новым рассрочкам

ну первые месяцы вполне нормально платить 1,8% пока сумма долга большая.
но после погашения примерно 40% кредита остальное лучше досрочно погасить так как слишком много процентов платить в отношении к сумме оставшегося долга.
потому лучше брать рассрочку на год и месяца через 4 погасить досрочно. ну это кому действительно нужно в кредит.

где ж нормально? 1,8% это ж от общей суммы покупки, каждый месяц накладно платить.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06

Re: Альфа-Банк

Офпреду.
есть ссылка на тарифы по депозитам
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К?
Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что?
И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:08

  mihasik написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Просто я не подумал, что есть люди готовые платить ежемесячную комиссию по новым рассрочкам

ну первые месяцы вполне нормально платить 1,8% пока сумма долга большая.
но после погашения примерно 40% кредита остальное лучше досрочно погасить так как слишком много процентов платить в отношении к сумме оставшегося долга.
потому лучше брать рассрочку на год и месяца через 4 погасить досрочно. ну это кому действительно нужно в кредит.

где ж нормально? 1,8% это ж от общей суммы покупки, каждый месяц накладно платить.

считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:15

  mephala написав:
  mihasik написав:
  mephala написав:ну первые месяцы вполне нормально платить 1,8% пока сумма долга большая.
но после погашения примерно 40% кредита остальное лучше досрочно погасить так как слишком много процентов платить в отношении к сумме оставшегося долга.
потому лучше брать рассрочку на год и месяца через 4 погасить досрочно. ну это кому действительно нужно в кредит.

где ж нормально? 1,8% это ж от общей суммы покупки, каждый месяц накладно платить.

считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?

А есть дето сравнение отетой новой Рассрочки от Алки с комисс 1.8% и просто безГрейсовые равные платежи по Эко-Максимум (26%годовых на остаток задолженности, но без 3.5% под РКО) ? Например на 6 и 12 частей для покупки на 10К :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 12 гру, 2018 15:16, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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