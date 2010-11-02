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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:15
mephala написав:
считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
Ну привыкли к шаре от Аллы
Есть нулевые моня и приват в некоторых точках, но там они тоже не халява.
Акционные предложения идут по полной стоимости в случае таких рассрочек.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:19
mephala написав:
считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
Дороговато! Купить тел за 5000грн, и каждый месяц еще по 90грн платить...
Зачем 3.2, если у мони можно взять те же 1,9%.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:23
clientage написав:
А есть дето сравнение отетой новой Рассрочки от Алки с комисс 1.8% и просто безГрейсовые равные платежи по Эко-Максимум (26%годовых на остаток задолженности, но без 3.5% под РКО) ? Например на 6 и 12 частей для покупки на 10К
нету такого. хоть эко-максимум, хоть готывочка имеют обе РКО 3,5%
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24
mihasik написав: mephala написав:
считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
Дороговато! Купить тел за 5000грн, и каждый месяц еще по 90грн платить...
Зачем 3.2, если у мони можно взять те же 1,9%.
т.е. у мони 1,9% это нормально а у аллы 1,8% дорого? мне вашу математику не понять.
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mephala
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:28
DIRQL написав:
Альфа, заканчивается срок действия па
кетной карты комфорт. Перевыпуск выполняется автоматически и новая карта приходит почтой по адресу, который был указан в анкете? Карта не именная. Если почтой, то банк отправляет номер трека для отслеживания письма?
DIRQL, добрый день. Перевыпущенная карта отправляется на адрес, который указывает клиент при оформлении. Перед отправкой банк направляет смс с адресом, на который будет отправлена карта. Если он изменился, необходимо перезвонить в Контакт-Центр и указать новый адрес. После перевыпуска карта будет именная. По факту отправки карты на почтовое отделение отправляется смс-сообщение с номером заказного письма и ориентировочной датой доставки карты.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:28
mephala написав: mihasik написав: mephala написав:
считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
Дороговато! Купить тел за 5000грн, и каждый месяц еще по 90грн платить...
Зачем 3.2, если у мони можно взять те же 1,9%.
т.е. у мони 1,9% это нормально а у аллы 1,8% дорого? мне вашу математику не понять.
нет конечно. И то, и то, не буду использовать
Лучше эту 5-ку, Викой в выходные рассчитаться, на 55 дней
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:40
mephala написав: mihasik написав: mephala написав:
считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
Дороговато! Купить тел за 5000грн, и каждый месяц еще по 90грн платить...
Зачем 3.2, если у мони можно взять те же 1,9%.
т.е. у мони 1,9% это нормально а у аллы 1,8% дорого? мне вашу математику не понять.
У Аллы последняя неделя ноября на черную пятницу была скидка 1% вместо 1.8% . Кто хотел тот успел. Акции думаю еще будут так как желающих маловато. Все привыкли к полной шаре.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:47
VLADPn написав:
У Аллы последняя неделя ноября на черную пятницу была скидка 1% вместо 1.8% . Кто хотел тот успел. Акции думаю еще будут так как желающих маловато. Все привыкли к полной шаре.
Всё равно не выгодно.
Та не надо полную, просто когда была шаровая, а потом сразу 1,8%, то как-то накладно. Хотя бы 0,5% для начала сделали. Так сразу больше половины клиентов скосили...
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