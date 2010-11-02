clientage написав:А есть дето сравнение отетой новой Рассрочки от Алки с комисс 1.8% и просто безГрейсовые равные платежи по Эко-Максимум (26%годовых на остаток задолженности, но без 3.5% под РКО) ? Например на 6 и 12 частей для покупки на 10К
нету такого. хоть эко-максимум, хоть готывочка имеют обе РКО 3,5%
DIRQL написав:Альфа, заканчивается срок действия па кетной карты комфорт. Перевыпуск выполняется автоматически и новая карта приходит почтой по адресу, который был указан в анкете? Карта не именная. Если почтой, то банк отправляет номер трека для отслеживания письма?
DIRQL, добрый день. Перевыпущенная карта отправляется на адрес, который указывает клиент при оформлении. Перед отправкой банк направляет смс с адресом, на который будет отправлена карта. Если он изменился, необходимо перезвонить в Контакт-Центр и указать новый адрес. После перевыпуска карта будет именная. По факту отправки карты на почтовое отделение отправляется смс-сообщение с номером заказного письма и ориентировочной датой доставки карты.
VLADPn написав:У Аллы последняя неделя ноября на черную пятницу была скидка 1% вместо 1.8% . Кто хотел тот успел. Акции думаю еще будут так как желающих маловато. Все привыкли к полной шаре.
Всё равно не выгодно. Та не надо полную, просто когда была шаровая, а потом сразу 1,8%, то как-то накладно. Хотя бы 0,5% для начала сделали. Так сразу больше половины клиентов скосили...
0,5% хорошо канеш но видать тех кто пользовался три месяца деньгами на халву стало слишком много. ресурс нынче дорог. на депо и то дают 1% в месяц. и не путайте разные категории клиентов. грейсовику канеш и 1% дорого
Добрый день. Простите,отлистал 10 страниц в теме, ответа не нашёл. Вопрос касательнельно карты Alpha Travel https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf Обслуживание карты 150 гривен в год и плюс 150 гривен в месяц, если пользуешься кредитным лимитом? Или просто 150 гривен в год и всё?