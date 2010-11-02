mephala написав:

Офпреду.есть ссылка на тарифы по депозитамто что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К?Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что?И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?