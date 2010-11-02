yuriyyerin написав:Добрый день. Простите,отлистал 10 страниц в теме, ответа не нашёл. Вопрос касательнельно карты Alpha Travel https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf Обслуживание карты 150 гривен в год и плюс 150 гривен в месяц, если пользуешься кредитным лимитом? Или просто 150 гривен в год и всё?
150 грн в год - обязательно 150 грн в месяц - только если есть задолженность на рассчётную дату
yuriyyerin написав:Добрый день. Простите,отлистал 10 страниц в теме, ответа не нашёл. Вопрос касательнельно карты Alpha Travel https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf Обслуживание карты 150 гривен в год и плюс 150 гривен в месяц, если пользуешься кредитным лимитом? Или просто 150 гривен в год и всё?
150 грн в год - обязательно 150 грн в месяц - только если есть задолженность на рассчётную дату
только нужно не забывать что к задолженности на РД относят не только траты но и всевозможные проценты.
yuriyyerin написав:Добрый день. Простите,отлистал 10 страниц в теме, ответа не нашёл. Вопрос касательнельно карты Alpha Travel https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf Обслуживание карты 150 гривен в год и плюс 150 гривен в месяц, если пользуешься кредитным лимитом? Или просто 150 гривен в год и всё?
150 грн в год - обязательно 150 грн в месяц - только если есть задолженность на рассчётную дату
Сорри, побуду занудой . Рассчётная дата - это максимум 55 дней? Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...
mephala написав:Офпреду. есть ссылка на тарифы по депозитам https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К? Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что? И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?
mephala, добрый день. Информация в сносках относительно ставок по депозитам размещена согласно стратегии банка. Фраза «Мінімальна сума вкладу – 5 000 доларів США/євро. Виплата процентів в кінці строку» будет удалена. Спасибо за обратную связь.
yuriyyerin написав:Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...
у меня в ПУМБе такая карта абсолютно бесплатно и я не считаю что это "Аттракцион невиданной щедрости"...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
mephala написав:Офпреду. есть ссылка на тарифы по депозитам https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К? Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что? И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?
mephala, добрый день. Информация в сносках относительно ставок по депозитам размещена согласно стратегии банка. Фраза «Мінімальна сума вкладу – 5 000 доларів США/євро. Виплата процентів в кінці строку» будет удалена. Спасибо за обратную связь.
А разместить ставки по Ощадному на этих информационных листах а не отправлять куда то далеко можно?
Alfa_Bank написав:я имею ввиду, после акции! получу сейчас вместо своих карт бесконтактные, после их окончания они будут перевыпускаться так же на бесконтакт или уже на ту карту которая и была раньше по тарифному пакету. Сейчас у меня ZERO и Ultra пакеты
anis, в случае перевыпуска бесконтактной карты (что была получена в рамках акции), будет выпущена обычная карта с пакета.
yuriyyerin написав: Сорри, побуду занудой . Рассчётная дата - это максимум 55 дней? Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...
Рассчётная дата - ежемесячная, совпадает с датой оформления договора. Если будете перечитывать форум - обращайте внимание на обсуждение других кредиток, там принцип одинаковый.
mephala написав:Офпреду. есть ссылка на тарифы по депозитам https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К? Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что? И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?
mephala, добрый день. Информация в сносках относительно ставок по депозитам размещена согласно стратегии банка. Фраза «Мінімальна сума вкладу – 5 000 доларів США/євро. Виплата процентів в кінці строку» будет удалена. Спасибо за обратную связь.
А разместить ставки по Ощадному на этих информационных листах а не отправлять куда то далеко можно?
mephala, информация размещена согласно стратегии. Ваше предложение зафиксировала.
yuriyyerin написав: Сорри, побуду занудой . Рассчётная дата - это максимум 55 дней? Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...
Рассчётная дата - ежемесячная, совпадает с датой оформления договора. Если будете перечитывать форум - обращайте внимание на обсуждение других кредиток, там принцип одинаковый.