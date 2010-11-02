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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6505650665076508>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:24

  yuriyyerin написав:Добрый день.
Простите,отлистал 10 страниц в теме, ответа не нашёл. Вопрос касательнельно карты Alpha Travel https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf
Обслуживание карты 150 гривен в год и плюс 150 гривен в месяц, если пользуешься кредитным лимитом? Или просто 150 гривен в год и всё?


150 грн в год - обязательно
150 грн в месяц - только если есть задолженность на рассчётную дату
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:27

  Ivanhoe написав:
  yuriyyerin написав:Добрый день.
Простите,отлистал 10 страниц в теме, ответа не нашёл. Вопрос касательнельно карты Alpha Travel https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf
Обслуживание карты 150 гривен в год и плюс 150 гривен в месяц, если пользуешься кредитным лимитом? Или просто 150 гривен в год и всё?


150 грн в год - обязательно
150 грн в месяц - только если есть задолженность на рассчётную дату

только нужно не забывать что к задолженности на РД относят не только траты но и всевозможные проценты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:29

  Ivanhoe написав:
  yuriyyerin написав:Добрый день.
Простите,отлистал 10 страниц в теме, ответа не нашёл. Вопрос касательнельно карты Alpha Travel https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf
Обслуживание карты 150 гривен в год и плюс 150 гривен в месяц, если пользуешься кредитным лимитом? Или просто 150 гривен в год и всё?


150 грн в год - обязательно
150 грн в месяц - только если есть задолженность на рассчётную дату


Сорри, побуду занудой :). Рассчётная дата - это максимум 55 дней?
Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:34

  mephala написав:Офпреду.
есть ссылка на тарифы по депозитам
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К?
Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что?
И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?

mephala, добрый день. Информация в сносках относительно ставок по депозитам размещена согласно стратегии банка. Фраза «Мінімальна сума вкладу – 5 000 доларів США/євро. Виплата процентів в кінці строку» будет удалена. Спасибо за обратную связь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:37

  yuriyyerin написав:Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...

у меня в ПУМБе такая карта абсолютно бесплатно и я не считаю что это "Аттракцион невиданной щедрости"... ;)
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду.
есть ссылка на тарифы по депозитам
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К?
Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что?
И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?

mephala, добрый день. Информация в сносках относительно ставок по депозитам размещена согласно стратегии банка. Фраза «Мінімальна сума вкладу – 5 000 доларів США/євро. Виплата процентів в кінці строку» будет удалена. Спасибо за обратную связь.

А разместить ставки по Ощадному на этих информационных листах а не отправлять куда то далеко можно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:49

  anis написав:
  Alfa_Bank написав:я имею ввиду, после акции!
получу сейчас вместо своих карт бесконтактные, после их окончания они будут перевыпускаться так же на бесконтакт или уже на ту карту которая и была раньше по тарифному пакету. Сейчас у меня ZERO и Ultra пакеты

anis, в случае перевыпуска бесконтактной карты (что была получена в рамках акции), будет выпущена обычная карта с пакета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:49

  yuriyyerin написав:
Сорри, побуду занудой :). Рассчётная дата - это максимум 55 дней?
Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...


Рассчётная дата - ежемесячная, совпадает с датой оформления договора.
Если будете перечитывать форум - обращайте внимание на обсуждение других кредиток, там принцип одинаковый.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:51

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду.
есть ссылка на тарифы по депозитам
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
то что разделили ставки на два листа для тех кто размещает ДО и ОВЕР 250К/8К/8К это хорошо. но зачем оставили сноски в конце? если чел вносит например 250К грн и изучает ставки зачем ему знать какая будет ставка если он занесет 200К?
Также не понятно зачем оставили текст "Мінімальна сума вклад – 5000 доларів США/євро. Витплата процентів в кінці строку". Это про что?
И почему нельзя было ставки по ощадному тут же нарисовать? Зачем отправлять куда то там далеко в ДКБО?

mephala, добрый день. Информация в сносках относительно ставок по депозитам размещена согласно стратегии банка. Фраза «Мінімальна сума вкладу – 5 000 доларів США/євро. Виплата процентів в кінці строку» будет удалена. Спасибо за обратную связь.

А разместить ставки по Ощадному на этих информационных листах а не отправлять куда то далеко можно?

mephala, информация размещена согласно стратегии. Ваше предложение зафиксировала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:57

  Ivanhoe написав:
  yuriyyerin написав:
Сорри, побуду занудой :). Рассчётная дата - это максимум 55 дней?
Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...


Рассчётная дата - ежемесячная, совпадает с датой оформления договора.
Если будете перечитывать форум - обращайте внимание на обсуждение других кредиток, там принцип одинаковый.


Ок, спасибо большое
yuriyyerin
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