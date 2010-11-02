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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6505650665076508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:00

Alfa_Bank, на який термін перевипускаються безконтактні карти до діючих? Іншими словами термін дії безконтактних перевипущених і діючих співпадає чи ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:03

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, на який термін перевипускаються безконтактні карти до діючих? Іншими словами термін дії безконтактних перевипущених і діючих співпадає чи ні?

Это не допка, а перевыпуск основной по желанию банка, +2г, в Ср. получу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:04

  Alfa_Bank написав:
  DIRQL написав:Альфа, заканчивается срок действия па
кетной карты комфорт. Перевыпуск выполняется автоматически и новая карта приходит почтой по адресу, который был указан в анкете? Карта не именная. Если почтой, то банк отправляет номер трека для отслеживания письма?

DIRQL, добрый день. Перевыпущенная карта отправляется на адрес, который указывает клиент при оформлении. Перед отправкой банк направляет смс с адресом, на который будет отправлена карта. Если он изменился, необходимо перезвонить в Контакт-Центр и указать новый адрес. После перевыпуска карта будет именная. По факту отправки карты на почтовое отделение отправляется смс-сообщение с номером заказного письма и ориентировочной датой доставки карты.
На практике бывает чуть сложнее: еще пару месяцев назад номера заказных писем не приходили в смс, благо почтальон в руки принес вручил... но не всем. Из 3 членов семьи, имевших на руках одинаковый пластик, привилегия автоматического перевыпуска с доставкой на дом была оказана лишь молодежи, пенсионеру пришлось один раз напрасно ездить в отделение после месяца ожидания почтальона и второй раз уже за реально выпущенным пластиком и сорри-бонусом от здешнего офпреда.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:07

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, на який термін перевипускаються безконтактні карти до діючих? Іншими словами термін дії безконтактних перевипущених і діючих співпадає чи ні?

Это не допка, а перевыпуск основной по желанию банка, +2г, в Ср. получу :)

Ок. Дякую за інфо. Слід скористатись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:18

  Stringer написав:
  Menwyy написав:Подскажите по рассрочкам плз.

Допустим есть карта с рд 15го числа.

Сегодня 11.12 я оформляю рассрочку.

15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.

Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?

Она пройдёт как покупка в момент погашения, и на 15.01 будет задолженность на эту сумму, и соответственно начислится абонка в 60 грн
Откуда возьмется абонка, если человек гасит всё в полном объеме (полностью "рассрочку" и затраты предыдущего РП и еще 1 грн сверху) до 2-й РД? Отпишитесь пожалуйста, кто на практике уже успешно гасил досрочно новые рассрочки?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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