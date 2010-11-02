Alfa_Bank, на який термін перевипускаються безконтактні карти до діючих? Іншими словами термін дії безконтактних перевипущених і діючих співпадає чи ні?
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DIRQL написав:Альфа, заканчивается срок действия па кетной карты комфорт. Перевыпуск выполняется автоматически и новая карта приходит почтой по адресу, который был указан в анкете? Карта не именная. Если почтой, то банк отправляет номер трека для отслеживания письма?
DIRQL, добрый день. Перевыпущенная карта отправляется на адрес, который указывает клиент при оформлении. Перед отправкой банк направляет смс с адресом, на который будет отправлена карта. Если он изменился, необходимо перезвонить в Контакт-Центр и указать новый адрес. После перевыпуска карта будет именная. По факту отправки карты на почтовое отделение отправляется смс-сообщение с номером заказного письма и ориентировочной датой доставки карты.
На практике бывает чуть сложнее: еще пару месяцев назад номера заказных писем не приходили в смс, благо почтальон в руки принес вручил... но не всем. Из 3 членов семьи, имевших на руках одинаковый пластик, привилегия автоматического перевыпуска с доставкой на дом была оказана лишь молодежи, пенсионеру пришлось один раз напрасно ездить в отделение после месяца ожидания почтальона и второй раз уже за реально выпущенным пластиком и сорри-бонусом от здешнего офпреда.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, на який термін перевипускаються безконтактні карти до діючих? Іншими словами термін дії безконтактних перевипущених і діючих співпадає чи ні?
Это не допка, а перевыпуск основной по желанию банка, +2г, в Ср. получу
Ок. Дякую за інфо. Слід скористатись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.
Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?
Она пройдёт как покупка в момент погашения, и на 15.01 будет задолженность на эту сумму, и соответственно начислится абонка в 60 грн
Откуда возьмется абонка, если человек гасит всё в полном объеме (полностью "рассрочку" и затраты предыдущего РП и еще 1 грн сверху) до 2-й РД? Отпишитесь пожалуйста, кто на практике уже успешно гасил досрочно новые рассрочки?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus написав:Откуда возьмется абонка, если человек гасит всё в полном объеме (полностью "рассрочку" и затраты предыдущего РП и еще 1 грн сверху) до 2-й РД? Отпишитесь пожалуйста, кто на практике уже успешно гасил досрочно новые рассрочки?
Также интересует этот вопрос. И в дополнение:
curiousobro написав:Пока будет микс из старых и новых рассрочек - будет 2 важных даты: РД+25 - погасить красную сумму от старых рассрочек РД - перенести новые 2 месячные рассрочки на траты текущего периода. Загасить всю сумму текущего периода +1 грн Если приемлемо платить 2% за дополнительные 25 дней - не переносить на траты текущего периода
Надо ли новые рассрочки гасить именно в РД, или можно немного позже?
Добрый вечер. Сегодня возникла неприятная ситуация в отделении банка. В 12.35 я зарегистрировался для обслуживания в кассе,через несколько минут попал в кассу. Хотел осуществить валютообмен. Являюсь клиентом,поэтому не принципиально было налом или на карточный счет получить валюту. На это время курс был 27,95. На что кассир сказала,что курс изменился на 28,05,хотя в бумаге временем изменения значилось 12.45. Скажите корректно себя повел кассир и если нет,то стоит ли оставлять жалобу? И при написании жалобы,чревато это как то для меня? Спасибо.
Отримав смс. "У грудні всі платежі в Alfa-Mobile БЕЗ КОМІСІЇ! А за 2 поповнення мобільного на 80 грн - отримаєш 50 грн кешбек." Цікавить це я за кожною карткою можу зробити по дві операції і отримати 50 грн на мобільний в наступному місяці? Чи один кешбек 50 грн. на один інн? Хотвюілось, щоб оф.прел надав відповідь.
anikola13 написав:Отримав смс. "У грудні всі платежі в Alfa-Mobile БЕЗ КОМІСІЇ! А за 2 поповнення мобільного на 80 грн - отримаєш 50 грн кешбек." Цікавить це я за кожною карткою можу зробити по дві операції і отримати 50 грн на мобільний в наступному місяці? Чи один кешбек 50 грн. на один інн? Хотвюілось, щоб оф.прел надав відповідь.
Если не возражаете, добавлю цитату "цимуса" из оф. правил данной ахции - о том, какие именно пополняхи являются кошерно-кєшбечными:
операція має бути першою ініційованою операцією з переказу грошових коштів з будь-якого карткового рахунку цього Учасника Акції таким Учасником Акції за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна після отримання таким Учасником Акції sms-повідомлення згідно п.п. 6 п. 3.1. про участь в Акції, в т. ч. завантаження мобільного додатку - для нових користувачів згідно п.п. 5 п. 3.1. даних Правил. Якщо до моменту ініціювання зазначеної розрахункової операції Учасником Акції засобами мобільного додатку Alfa-Mobile Україна ініційовано іншу операцію з переказу грошових коштів з будь-якого поточного рахунку цього Учасника Акції, такий Учасник Акції втрачає право на участь в Акції.
Иногда мне кажется что среди смузистов Аллы половина личного состава - это кроты, работающие на конкурентов и перед которыми стоит задача сгенерировать в кратчайшие сроки максимальное количество разочарованных и обманутых броскими смс клиентов
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Якщо до моменту ініціювання зазначеної розрахункової операції Учасником Акції засобами мобільного додатку Alfa-Mobile Україна ініційовано іншу операцію з переказу грошових коштів з будь-якого поточного рахунку цього Учасника Акції, такий Учасник Акції втрачає право на участь в Акції.
Да уж, интересненько. Но хотя бы с доходного сейфа можно денег снять, или это тоже будет "інша операція з переказу"?