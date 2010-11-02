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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6506650765086509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:08

  yuriyyerin написав:
Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...


В Универсале к любому депо дебитку дадут с аэропортами... по аэропортам это кстати временная акция визы...
Alexey_k9
 
Повідомлень: 49
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:29

https://alfabank.ua/promo/popovnennya-m ... o-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше :)
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------

Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?
alik03
 
Повідомлень: 350
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:51

4. 2й платеж через сколько? - сразу, на сл.день, или как?
v57
 
Повідомлень: 1953
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:56

  M-Audio написав:
  pharus написав:
Якщо до моменту ініціювання зазначеної розрахункової операції Учасником Акції засобами мобільного додатку Alfa-Mobile Україна ініційовано іншу операцію з переказу грошових коштів з будь-якого поточного рахунку цього Учасника Акції, такий Учасник Акції втрачає право на участь в Акції.

Да уж, интересненько. Но хотя бы с доходного сейфа можно денег снять, или это тоже будет "інша операція з переказу"?

ИМХО - от греха подальше - лучше таки снять с Доходного через компьютерную версию МАБа.
Flamingo
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Повідомлень: 1142
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  #<1 ... 6506650765086509
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