В Универсале к любому депо дебитку дадут с аэропортами... по аэропортам это кстати временная акция визы...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:08
В Универсале к любому депо дебитку дадут с аэропортами... по аэропортам это кстати временная акция визы...
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:29
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
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Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:56
ИМХО - от греха подальше - лучше таки снять с Доходного через компьютерную версию МАБа.
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