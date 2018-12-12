yuriyyerin написав: Просто очень удивительно, что обслуживание карты платинум, именной да ещё с бонусами в виде бесплатного посещения бизнес-залов в аэропорту 2 раза в год стоит всего 150 гривен в год. Аттракцион невиданной щедрости...
В Универсале к любому депо дебитку дадут с аэропортами... по аэропортам это кстати временная акция визы...
https://alfabank.ua/promo/popovnennya-m ... o-rahunku2 До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек! За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень! Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції. --------------------------
Разъясните пожалуйста. 1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый? 2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один? 3. На какой именно номер прийдет кешбек?
Якщо до моменту ініціювання зазначеної розрахункової операції Учасником Акції засобами мобільного додатку Alfa-Mobile Україна ініційовано іншу операцію з переказу грошових коштів з будь-якого поточного рахунку цього Учасника Акції, такий Учасник Акції втрачає право на участь в Акції.
Да уж, интересненько. Но хотя бы с доходного сейфа можно денег снять, или это тоже будет "інша операція з переказу"?
ИМХО - от греха подальше - лучше таки снять с Доходного через компьютерную версию МАБа.
mephala написав:считаете платить 1,8% от общей суммы это дорого в первые месяцы? а то ниче что по простой кредитной задолженности моня лупит 3,2% и хвастается что это самый дешевый тариф по БСУ?
Дороговато! Купить тел за 5000грн, и каждый месяц еще по 90грн платить... Зачем 3.2, если у мони можно взять те же 1,9%.
т.е. у мони 1,9% это нормально а у аллы 1,8% дорого? мне вашу математику не понять.
Моя прирожденная чистоплотность, помноженная на принципы импринтера, не позволяет мне даже в страшном сне думать о такой нормальности и математике - все что бесплатно уже дорого, а если ещё и комиссии в минус, то сразу нафиг с пляжа
15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.
Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?
Она пройдёт как покупка в момент погашения, и на 15.01 будет задолженность на эту сумму, и соответственно начислится абонка в 60 грн
Откуда возьмется абонка, если человек гасит всё в полном объеме (полностью "рассрочку" и затраты предыдущего РП и еще 1 грн сверху) до 2-й РД? Отпишитесь пожалуйста, кто на практике уже успешно гасил досрочно новые рассрочки?
Оформляете рассрочку, в первый рд ничего не происходит, в следующий период нажимаете кнопку досрочно погасить, она тут же проведется по счету и на следующую расчетную дату обеспечит вам минус, как обычная покупка, и если вы ее до рд не погашаете, то платите абонку.
Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"
Упс. Это плохо. Очень плохо. Раньше по дебеткам теховер был бесплатным. О какой карте идет речь ? Хотелось бы услышать комментарии Юли
Карта "зеро".
а по комфорту ФГВФО тоже может случиться такая же фигня? Если деньги зайдут на карту завтра по СЭП, то когда можно будет тратить?
alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2 До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек! За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень! Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції. --------------------------
Разъясните пожалуйста. 1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый? 2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один? 3. На какой именно номер прийдет кешбек?
Stringer написав:novichok сэп и п2п принципиально разные способы перечисления денег. любой сэп не создаст овердрафта, вне зависимости от тарифов той или иной карты
Была давно новость, что НБУ мутит систему мгновенных переводов на основе сеп и с соответствующей тарификацией. Мож доживём до такого момента. Не удивлюсь, если среди причин унификации карточных и текущих счетов и в этом тоже.