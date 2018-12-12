Gas написав:

Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"