alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2 До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек! За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень! Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції. --------------------------
Разъясните пожалуйста. 1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый? 2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один? 3. На какой именно номер прийдет кешбек?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
клієнти, що не отримали повідомлення про запрошення до участі в Акції
Отстой
условия акции действительно странные, а правила написаны по де*** - например перлы про первую операцию:
Така розрахункова операція має бути першою ініційованою операцією з переказу грошових коштів з будь-якого карткового рахунку цього Учасника Акції таким Учасником Акції за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна після отримання таким Учасником Акції sms-повідомлення згідно п.п. 6 п. 3.1. про участь в Акції
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua