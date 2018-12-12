RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6507650865096510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:55

  alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше :)
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------

Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?

попробовал почитать правила акции https://alfabank.ua/upload/email/pravil ... 2018_2.pdf но конкретных ответов на ваши вопросы похоже там тоже нет...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 06.08.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:06

  Тракторист написав:https://alfabank.ua/upload/email/pravila_50grn_december_2018_2.pdf

Не можуть бути Учасниками Акції:
  • клієнти, що не отримали повідомлення про запрошення до участі в Акції

Отстой :evil:
sola
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 02.03.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:18

  sola написав:
  Тракторист написав:https://alfabank.ua/upload/email/pravila_50grn_december_2018_2.pdf

Не можуть бути Учасниками Акції:
  • клієнти, що не отримали повідомлення про запрошення до участі в Акції

Отстой :evil:

условия акции действительно странные, а правила написаны по де*** - например перлы про первую операцию:

Така розрахункова операція має бути першою ініційованою операцією з переказу грошових коштів з будь-якого карткового рахунку цього Учасника Акції таким Учасником Акції за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна після отримання таким Учасником Акції sms-повідомлення згідно п.п. 6 п. 3.1. про участь в Акції
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 06.08.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:19

Re: Альфа-Банк

  sola написав:Ссылка неактивна, акцию отменили?

В оф. правилах было написано что акция не для всех, а только для тех кому пришло личное приглашение по смс (или в вайбер например)
alik03
 
Повідомлень: 351
З нами з: 13.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:08

  Stringer написав:novichok сэп и п2п принципиально разные способы перечисления денег. любой сэп не создаст овердрафта, вне зависимости от тарифов той или иной карты

пополняем карту "зеро" по п2п, сразу делаем с нее сеп и получаем несанкц овердрафт
J
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:18

  J написав:
  Stringer написав:novichok сэп и п2п принципиально разные способы перечисления денег. любой сэп не создаст овердрафта, вне зависимости от тарифов той или иной карты

пополняем карту "зеро" по п2п, сразу делаем с нее сеп и получаем несанкц овердрафт

Браво кэп 8)
Третий закон ньютона действительно в банковских переводах не работает :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8697
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:07

  sola написав:
  Тракторист написав:https://alfabank.ua/upload/email/pravila_50grn_december_2018_2.pdf

Не можуть бути Учасниками Акції:
  • клієнти, що не отримали повідомлення про запрошення до участі в Акції

Отстой :evil:

Подождем)))
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:08

  alik03 написав:
  sola написав:Ссылка неактивна, акцию отменили?

В оф. правилах было написано что акция не для всех, а только для тех кому пришло личное приглашение по смс (или в вайбер например)

Те кто перешел на пушы, не участвуют)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:22

  wig написав:
  Alexey_k9 написав:C общепитом как-то все странно. По МСС 5811 почему-то не начисляет орешки.

По максимке кэш живыми деньгами. Правда, на следующий месяц.

Хм... тоже вроде не приходил.. А как он выглядит в выписке?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 50
З нами з: 06.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6507650865096510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexey_k9 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3309, 3310, 3311
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33102 4083068
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 23:04
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1110, 1111, 1112
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11118 1615657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 21:58
novichok
Идея Банк 1 ... 1565, 1566, 1567
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15667 2229069
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 21:07
maxprofit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.