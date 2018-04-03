anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.
Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?