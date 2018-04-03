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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6508650965106511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:18

  Alfa_Bank написав:
  anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные

Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка 
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.

anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.

Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?
Искатель
 
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Подякував: 279 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:28

  Искатель написав:Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?

Нет, кредитки не участвуют в этом параде щедрости
curiousobro
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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  #<1 ... 6508650965106511
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