Додано: Чет 13 гру, 2018 08:35

Уважаемая представитель Альфа-банка!

Вчера был доведен до бешенства Вашим роботом. Нет, я уже несколько лет клиент банка, и с "Аллой" общаюсь не первую сотню раз. Но это было что-то...

Пробиться к живому оператору мне так и не удалось.



На все мои попытки робот неизменно отвечал: "Я понимаю, что Вы хотите соединиться с оператором. Что конкретно Вас интересует?"

Любое уточнение приводило к повторению вышеупомянутой фразы.

Особенно опасно произносить слово "карта". Похоже, на это слово робот настроен "не пропускать", т.е. после "карта" вопрос "Что именно?" будет звучать бесконечно.



Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило? Здесь все будут Вам бесконечно благодарны.

Решил вопрос, позвонив в свое отделение, но... это ж не выход, зачем дергать человека на работе, если у Вас специально целая служба ГЛ есть?!