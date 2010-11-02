anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.
Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?
anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.
Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?
Уважаемая представитель Альфа-банка! Вчера был доведен до бешенства Вашим роботом. Нет, я уже несколько лет клиент банка, и с "Аллой" общаюсь не первую сотню раз. Но это было что-то... Пробиться к живому оператору мне так и не удалось.
На все мои попытки робот неизменно отвечал: "Я понимаю, что Вы хотите соединиться с оператором. Что конкретно Вас интересует?" Любое уточнение приводило к повторению вышеупомянутой фразы. Особенно опасно произносить слово "карта". Похоже, на это слово робот настроен "не пропускать", т.е. после "карта" вопрос "Что именно?" будет звучать бесконечно.
Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило? Здесь все будут Вам бесконечно благодарны. Решил вопрос, позвонив в свое отделение, но... это ж не выход, зачем дергать человека на работе, если у Вас специально целая служба ГЛ есть?!
anikola13 написав:Отримав смс. "У грудні всі платежі в Alfa-Mobile БЕЗ КОМІСІЇ! А за 2 поповнення мобільного на 80 грн - отримаєш 50 грн кешбек." Цікавить це я за кожною карткою можу зробити по дві операції і отримати 50 грн на мобільний в наступному місяці? Чи один кешбек 50 грн. на один інн? Хотілось, щоб оф.прел надав відповідь.
anikola13, доброго ранку. Клієнт може отримати кешбек лише один раз.
alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2 До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек! За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень! Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції. --------------------------
Разъясните пожалуйста. 1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый? 2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один? 3. На какой именно номер прийдет кешбек?
alik03, доброе утро. 1) Да, любой счет, любого мобильного оператора. 2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно. 3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.
alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2 До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек! За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень! Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції. --------------------------
Разъясните пожалуйста. 1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый? 2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один? 3. На какой именно номер прийдет кешбек?
Ссылка неактивна, акцию отменили?
sola, доброе утро. В акции берут участие клиенты, что получили смс на свой номер мобильного телефона, или электронное письмо на свой адрес электронной почты.
Искатель написав:Уважаемая представитель Альфа-банка! Вчера был доведен до бешенства Вашим роботом. Нет, я уже несколько лет клиент банка, и с "Аллой" общаюсь не первую сотню раз. Но это было что-то... Пробиться к живому оператору мне так и не удалось.
На все мои попытки робот неизменно отвечал: "Я понимаю, что Вы хотите соединиться с оператором. Что конкретно Вас интересует?" Любое уточнение приводило к повторению вышеупомянутой фразы. Особенно опасно произносить слово "карта". Похоже, на это слово робот настроен "не пропускать", т.е. после "карта" вопрос "Что именно?" будет звучать бесконечно.
Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило? Здесь все будут Вам бесконечно благодарны. Решил вопрос, позвонив в свое отделение, но... это ж не выход, зачем дергать человека на работе, если у Вас специально целая служба ГЛ есть?!
Искатель, доброе утро. Приношу извинения за причиненные неудобства. Для анализа предоставленной информации, укажите в ЛС ваш ИНН, дату и время звонка, номер телефона, с которого вы совершали звонок и номер, на который звонили.
Искатель написав:Уважаемая представитель Альфа-банка! Вчера был доведен до бешенства Вашим роботом. Нет, я уже несколько лет клиент банка, и с "Аллой" общаюсь не первую сотню раз. Но это было что-то... Пробиться к живому оператору мне так и не удалось.
На все мои попытки робот неизменно отвечал: "Я понимаю, что Вы хотите соединиться с оператором. Что конкретно Вас интересует?" Любое уточнение приводило к повторению вышеупомянутой фразы. Особенно опасно произносить слово "карта". Похоже, на это слово робот настроен "не пропускать", т.е. после "карта" вопрос "Что именно?" будет звучать бесконечно.
Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило? Здесь все будут Вам бесконечно благодарны.
Тю, универсальный пароль - слава украине Если хотите миновать бота - нельзя называть ни одно слово, которое у него прописано и им узнаваемо