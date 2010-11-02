RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6509651065116512>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:18

  Alfa_Bank написав:
  anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные

Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка 
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.

anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.

Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?
Искатель
 
Повідомлень: 2060
З нами з: 22.02.16
Подякував: 279 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:28

  Искатель написав:Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?

Нет, кредитки не участвуют в этом параде щедрости
curiousobro
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:34

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные

Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка 
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.

anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.

Могу я сейчас обменять свою полосатую КК "ЭКО-Максимум" на что-то бесконтактное и что для этого нужно?

Искатель, доброе утро. По условиям акции,обмену подлежат только дебетовые пакетные карты. Вы можете выпустить дополнительные бесконтактные карты согласно тарифам - https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... mumpdf.pdf (см. п.19.2, 19.3, 21.2, 21.3).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:35

Как обойти робота?!

Уважаемая представитель Альфа-банка!
Вчера был доведен до бешенства Вашим роботом. Нет, я уже несколько лет клиент банка, и с "Аллой" общаюсь не первую сотню раз. Но это было что-то...
Пробиться к живому оператору мне так и не удалось.

На все мои попытки робот неизменно отвечал: "Я понимаю, что Вы хотите соединиться с оператором. Что конкретно Вас интересует?"
Любое уточнение приводило к повторению вышеупомянутой фразы.
Особенно опасно произносить слово "карта". Похоже, на это слово робот настроен "не пропускать", т.е. после "карта" вопрос "Что именно?" будет звучать бесконечно.

Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило? Здесь все будут Вам бесконечно благодарны.
Решил вопрос, позвонив в свое отделение, но... это ж не выход, зачем дергать человека на работе, если у Вас специально целая служба ГЛ есть?!
Искатель
 
Повідомлень: 2060
З нами з: 22.02.16
Подякував: 279 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:42

  anikola13 написав:Отримав смс.
"У грудні всі платежі в Alfa-Mobile БЕЗ КОМІСІЇ! А за 2 поповнення мобільного на 80 грн - отримаєш 50 грн кешбек." Цікавить це я за кожною карткою можу зробити по дві операції і отримати 50 грн на мобільний в наступному місяці? Чи один кешбек 50 грн. на один інн?
Хотілось, щоб оф.прел надав відповідь.

anikola13, доброго ранку. Клієнт може отримати кешбек лише один раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:47

  alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше :)
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------

Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?

alik03, доброе утро.
1) Да, любой счет, любого мобильного оператора.
2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно.
3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:51

  v57 написав:4. 2й платеж через сколько? - сразу, на сл.день, или как?

v57, доброе утро. Главное, чтобы два платежа по пополнению мобильного были сделаны в период акции.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:56

  sola написав:
  alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше :)
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------

Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?

Ссылка неактивна, акцию отменили?

sola, доброе утро. В акции берут участие клиенты, что получили смс на свой номер мобильного телефона, или электронное письмо на свой адрес электронной почты.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:10

  Искатель написав:Уважаемая представитель Альфа-банка!
Вчера был доведен до бешенства Вашим роботом. Нет, я уже несколько лет клиент банка, и с "Аллой" общаюсь не первую сотню раз. Но это было что-то...
Пробиться к живому оператору мне так и не удалось.

На все мои попытки робот неизменно отвечал: "Я понимаю, что Вы хотите соединиться с оператором. Что конкретно Вас интересует?"
Любое уточнение приводило к повторению вышеупомянутой фразы.
Особенно опасно произносить слово "карта". Похоже, на это слово робот настроен "не пропускать", т.е. после "карта" вопрос "Что именно?" будет звучать бесконечно.

Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило? Здесь все будут Вам бесконечно благодарны.
Решил вопрос, позвонив в свое отделение, но... это ж не выход, зачем дергать человека на работе, если у Вас специально целая служба ГЛ есть?!

Искатель, доброе утро. Приношу извинения за причиненные неудобства. Для анализа предоставленной информации, укажите в ЛС ваш ИНН, дату и время звонка, номер телефона, с которого вы совершали звонок и номер, на который звонили.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:34

  Искатель написав:Уважаемая представитель Альфа-банка!
Вчера был доведен до бешенства Вашим роботом. Нет, я уже несколько лет клиент банка, и с "Аллой" общаюсь не первую сотню раз. Но это было что-то...
Пробиться к живому оператору мне так и не удалось.

На все мои попытки робот неизменно отвечал: "Я понимаю, что Вы хотите соединиться с оператором. Что конкретно Вас интересует?"
Любое уточнение приводило к повторению вышеупомянутой фразы.
Особенно опасно произносить слово "карта". Похоже, на это слово робот настроен "не пропускать", т.е. после "карта" вопрос "Что именно?" будет звучать бесконечно.

Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило? Здесь все будут Вам бесконечно благодарны.

Тю, универсальный пароль - слава украине :mrgreen:
Если хотите миновать бота - нельзя называть ни одно слово, которое у него прописано и им узнаваемо
Stringer
 
Повідомлень: 8699
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6509651065116512>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, Google Feedfetcher, lel, makor06 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 419, 420, 421
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4202 577156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 08:52
Vatsyk
Идея Банк 1 ... 1565, 1566, 1567
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15668 2229235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 01:31
la9
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3309, 3310, 3311
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33102 4083512
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 23:04
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.