_PORT_UA написав:Добрый вечер. Сегодня возникла неприятная ситуация в отделении банка. В 12.35 я зарегистрировался для обслуживания в кассе,через несколько минут попал в кассу. Хотел осуществить валютообмен. Являюсь клиентом,поэтому не принципиально было налом или на карточный счет получить валюту. На это время курс был 27,95. На что кассир сказала,что курс изменился на 28,05,хотя в бумаге временем изменения значилось 12.45. Скажите корректно себя повел кассир и если нет,то стоит ли оставлять жалобу? И при написании жалобы,чревато это как то для меня? Спасибо.
PORT_UA, доброе утро. Вчера (12.12.2018) было изменение курсов с 12:45. При изменении курсов оформлено соответствующее распоряжение по Банку, а так же внесены новые значения курсов валют в систему для формирования квитанций по валютообмену. Совершить валютообменную операцию после смены курсов по старому курсу у кассира не было технической возможности.