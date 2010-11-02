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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6509651065116512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:01

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Сегодня возникла неприятная ситуация в отделении банка. В 12.35 я зарегистрировался для обслуживания в кассе,через несколько минут попал в кассу. Хотел осуществить валютообмен. Являюсь клиентом,поэтому не принципиально было налом или на карточный счет получить валюту. На это время курс был 27,95. На что кассир сказала,что курс изменился на 28,05,хотя в бумаге временем изменения значилось 12.45. Скажите корректно себя повел кассир и если нет,то стоит ли оставлять жалобу? И при написании жалобы,чревато это как то для меня? Спасибо.

PORT_UA, доброе утро. Вчера (12.12.2018) было изменение курсов с 12:45. При изменении курсов оформлено соответствующее распоряжение по Банку, а так же внесены новые значения курсов валют в систему для формирования квитанций по валютообмену. Совершить валютообменную операцию после смены курсов по старому курсу у кассира не было технической возможности.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 6509651065116512
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