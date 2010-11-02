_PORT_UA написав:Добрый вечер. Сегодня возникла неприятная ситуация в отделении банка. В 12.35 я зарегистрировался для обслуживания в кассе,через несколько минут попал в кассу. Хотел осуществить валютообмен. Являюсь клиентом,поэтому не принципиально было налом или на карточный счет получить валюту. На это время курс был 27,95. На что кассир сказала,что курс изменился на 28,05,хотя в бумаге временем изменения значилось 12.45. Скажите корректно себя повел кассир и если нет,то стоит ли оставлять жалобу? И при написании жалобы,чревато это как то для меня? Спасибо.
PORT_UA, доброе утро. Вчера (12.12.2018) было изменение курсов с 12:45. При изменении курсов оформлено соответствующее распоряжение по Банку, а так же внесены новые значения курсов валют в систему для формирования квитанций по валютообмену. Совершить валютообменную операцию после смены курсов по старому курсу у кассира не было технической возможности.
Alfa_Bank , Попытался оформить заявку на перенесение кредитного лимита с одной кары на другую (у меня 2 кредитки Максимум World). В контакт-центре ответили, что такое невозможно и такие заявки не оформляют. Сказали, что кредитный лимит может быть перенесен только по инициативе банка и только для карт которыми долго не пользуются
Сказал им, что это противоречит тому что Вы написали на форуме. Они перепроверили, но результат остался тем же - только по инициативе банка
Уточните пожалуйста - есть ли возможность перенести кредитный лимит по инициативе клиента
Если бы я пришел после 12-45 вопросов не было бы,но я в кассу обратился до 12-45! То есть кассир могла пробить операцию еще по старым курсам,но почему то не захотела этого делать. Я ведь правильно понимаю, что с 12.45.01сек.курс обновился,но если я обратился в 12.38,то курсы действуют еще старые?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Чет 13 гру, 2018 10:53, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA написав:Если бы я пришел после 12-45 вопросов не было бы,но я в кассу обратился до 12-45! То есть кассир могла пробить операцию еще по старым курсам,но почему то не захотела этого делать. Я ведь правильно понимаю, что с 12.45.01сек.курс обновился,но если я обратился в 12.38,то курсы действуют еще старые?
PORT_UA, укажите, пожалуйста, отделение, в которое вы обращались. Уточню.
aliksey написав:Alfa_Bank , Попытался оформить заявку на перенесение кредитного лимита с одной кары на другую (у меня 2 кредитки Максимум World). В контакт-центре ответили, что такое невозможно и такие заявки не оформляют. Сказали, что кредитный лимит может быть перенесен только по инициативе банка и только для карт которыми долго не пользуются
Сказал им, что это противоречит тому что Вы написали на форуме. Они перепроверили, но результат остался тем же - только по инициативе банка
Уточните пожалуйста - есть ли возможность перенести кредитный лимит по инициативе клиента
aliksey, добрый день. Перенос кредитного лимита возможен по инициативе банка. Если для клиента такая возможность появится, банк уведомит об этом дополнительно. Предоставьте в ЛС номера карточных счетов с указанием с какой на какую карту желаете перенести лимит, уточню относительно возможности перенесения лимита в индивидуальном порядке.
aliksey написав:Alfa_Bank , Попытался оформить заявку на перенесение кредитного лимита с одной кары на другую (у меня 2 кредитки Максимум World). В контакт-центре ответили, что такое невозможно и такие заявки не оформляют. Сказали, что кредитный лимит может быть перенесен только по инициативе банка и только для карт которыми долго не пользуются
Сказал им, что это противоречит тому что Вы написали на форуме. Они перепроверили, но результат остался тем же - только по инициативе банка
Уточните пожалуйста - есть ли возможность перенести кредитный лимит по инициативе клиента
aliksey, добрый день. Перенос кредитного лимита возможен по инициативе банка. Если для клиента такая возможность появится, банк уведомит об этом дополнительно. Предоставьте в ЛС номера карточных счетов с указанием с какой на какую карту желаете перенести лимит, уточню относительно возможности перенесения лимита в индивидуальном порядке.
Alfa_Bank написав:
-VICTOR- написав:Alfa_Bank
clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ..
-VICTOR-, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2 До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек! За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень! Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції. --------------------------
Разъясните пожалуйста. 1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый? 2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один? 3. На какой именно номер прийдет кешбек?
alik03, доброе утро. 1) Да, любой счет, любого мобильного оператора. 2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно. 3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.
Добрый день. Подскажите если после получения смс сменишь финансовый номер телефона в банке, вознаграждение придет на новый номер телефона? Или вообще не будет вознаграждения? Спасибо