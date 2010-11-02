RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6510651165126513>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:01

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Сегодня возникла неприятная ситуация в отделении банка. В 12.35 я зарегистрировался для обслуживания в кассе,через несколько минут попал в кассу. Хотел осуществить валютообмен. Являюсь клиентом,поэтому не принципиально было налом или на карточный счет получить валюту. На это время курс был 27,95. На что кассир сказала,что курс изменился на 28,05,хотя в бумаге временем изменения значилось 12.45. Скажите корректно себя повел кассир и если нет,то стоит ли оставлять жалобу? И при написании жалобы,чревато это как то для меня? Спасибо.

PORT_UA, доброе утро. Вчера (12.12.2018) было изменение курсов с 12:45. При изменении курсов оформлено соответствующее распоряжение по Банку, а так же внесены новые значения курсов валют в систему для формирования квитанций по валютообмену. Совершить валютообменную операцию после смены курсов по старому курсу у кассира не было технической возможности.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5265
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:10

Alfa_Bank ,
Попытался оформить заявку на перенесение кредитного лимита с одной кары на другую (у меня 2 кредитки Максимум World).
В контакт-центре ответили, что такое невозможно и такие заявки не оформляют.
Сказали, что кредитный лимит может быть перенесен только по инициативе банка и только для карт которыми долго не пользуются

Сказал им, что это противоречит тому что Вы написали на форуме. Они перепроверили, но результат остался тем же - только по инициативе банка

Уточните пожалуйста - есть ли возможность перенести кредитный лимит по инициативе клиента
aliksey
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:50

Если бы я пришел после 12-45 вопросов не было бы,но я в кассу обратился до 12-45! То есть кассир могла пробить операцию еще по старым курсам,но почему то не захотела этого делать. Я ведь правильно понимаю, что с 12.45.01сек.курс обновился,но если я обратился в 12.38,то курсы действуют еще старые?
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Чет 13 гру, 2018 10:53, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 106
З нами з: 09.02.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:51

Начисление орехов

Доброе утро! С начислением орехов у всех все нормально? У меня. почему то, не начислились за вчерашние покупки...
AVF
 
Повідомлень: 189
З нами з: 23.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:01

Re: Альфа-Банк

У всех задержка в зачислении денег на карту с депозита Ощадного и Ощадного+?
Kevin
 
Повідомлень: 79
З нами з: 24.09.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:09

  _PORT_UA написав:Если бы я пришел после 12-45 вопросов не было бы,но я в кассу обратился до 12-45! То есть кассир могла пробить операцию еще по старым курсам,но почему то не захотела этого делать. Я ведь правильно понимаю, что с 12.45.01сек.курс обновился,но если я обратился в 12.38,то курсы действуют еще старые?

PORT_UA, укажите, пожалуйста, отделение, в которое вы обращались. Уточню.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5265
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:32

  aliksey написав:Alfa_Bank ,
Попытался оформить заявку на перенесение кредитного лимита с одной кары на другую (у меня 2 кредитки Максимум World).
В контакт-центре ответили, что такое невозможно и такие заявки не оформляют.
Сказали, что кредитный лимит может быть перенесен только по инициативе банка и только для карт которыми долго не пользуются

Сказал им, что это противоречит тому что Вы написали на форуме. Они перепроверили, но результат остался тем же - только по инициативе банка

Уточните пожалуйста - есть ли возможность перенести кредитный лимит по инициативе клиента

aliksey, добрый день. Перенос кредитного лимита возможен по инициативе банка. Если для клиента такая возможность появится, банк уведомит об этом дополнительно. Предоставьте в ЛС номера карточных счетов с указанием с какой на какую карту желаете перенести лимит, уточню относительно возможности перенесения лимита в индивидуальном порядке.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5265
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:41

  Alfa_Bank написав:
  aliksey написав:Alfa_Bank ,
Попытался оформить заявку на перенесение кредитного лимита с одной кары на другую (у меня 2 кредитки Максимум World).
В контакт-центре ответили, что такое невозможно и такие заявки не оформляют.
Сказали, что кредитный лимит может быть перенесен только по инициативе банка и только для карт которыми долго не пользуются

Сказал им, что это противоречит тому что Вы написали на форуме. Они перепроверили, но результат остался тем же - только по инициативе банка

Уточните пожалуйста - есть ли возможность перенести кредитный лимит по инициативе клиента

aliksey, добрый день. Перенос кредитного лимита возможен по инициативе банка. Если для клиента такая возможность появится, банк уведомит об этом дополнительно. Предоставьте в ЛС номера карточных счетов с указанием с какой на какую карту желаете перенести лимит, уточню относительно возможности перенесения лимита в индивидуальном порядке.


  Alfa_Bank написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank

  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?


...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ.. :wink:

-VICTOR-, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.


Мда. Приехали.
curiousobro
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:46

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило?

Абырвалг
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22951
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 5165 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:12

  Alfa_Bank написав:
  alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше :)
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------

Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?

alik03, доброе утро.
1) Да, любой счет, любого мобильного оператора.
2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно.
3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.

Добрый день.
Подскажите если после получения смс сменишь финансовый номер телефона в банке, вознаграждение придет на новый номер телефона? Или вообще не будет вознаграждения?
Спасибо
anikola13
 
Повідомлень: 535
З нами з: 08.02.13
Подякував: 47 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6510651165126513>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, jay2004, PUMB, Surz, temjap4, vkladchiik і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 419, 420, 421
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4208 577368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 12:28
vkladchiik
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3309, 3310, 3311
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33103 4083693
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 11:04
бульбик
Идея Банк 1 ... 1565, 1566, 1567
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15668 2229281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 01:31
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.