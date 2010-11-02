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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6510651165126513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:13

Кто там говорил что из веб версии МАБ с ощадного депозита деньги на карту "почти в онлайне" приходят?:) Бывает и вот так:
1. 13.12.2018 10:34 Часткове зняття з депозиту Підтверджена 13.12.2018 1 000,00 UAH

2. Kartka *** uspishna operaciya +1000.00UAH 13.12.18 11:27 ALFA BANK AUTHOR

Почти час однако. Особенно неприятно когда ждешь в магазине у кассы и рассчитываешь на "почти в онлайне" или хотя бы несколько минут...
alik03
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:52

  Faceless написав:
  Искатель написав:Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило?

Абырвалг
Что приблизительно означает: "Прочь с пути Человека, однобитная жестянка!"))) Хотя мне хватает только последнего слова в качестве пароля. :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:53

Kevin
Да
Сегодня часа 2 задержка была (с 10 до 12)
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:04

Добрый день,

Кто-нибудь знает MCC код PlayStation Store?

Подходит ли под СУПЕРбонусы - Детские игрушки?
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:23

Пополнение мобильного

Подскажите кто знает.

При пополнении мобильного в Альфа-Мобайл кредитными средствами комиссию спишет?
Попадет ли платеж в грейс период?
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:33

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше :)
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------

Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?

alik03, доброе утро.
1) Да, любой счет, любого мобильного оператора.
2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно.
3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.

Добрый день.
Подскажите если после получения смс сменишь финансовый номер телефона в банке, вознаграждение придет на новый номер телефона? Или вообще не будет вознаграждения?
Спасибо

anikola13, уточняю.
Alfa_Bank
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