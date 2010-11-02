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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:13
Кто там говорил что из веб версии МАБ с ощадного депозита деньги на карту "почти в онлайне" приходят?:) Бывает и вот так:
1. 13.12.2018 10:34 Часткове зняття з депозиту Підтверджена 13.12.2018 1 000,00 UAH
2. Kartka *** uspishna operaciya +1000.00UAH 13.12.18 11:27 ALFA BANK AUTHOR
Почти час однако. Особенно неприятно когда ждешь в магазине у кассы и рассчитываешь на "почти в онлайне" или хотя бы несколько минут...
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alik03
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:52
Faceless написав: Искатель написав:
Может, хотя бы для читателей этого форума скажете пароль, что сказать, чтобы сразу пустило?
Абырвалг
Что приблизительно означает: "Прочь с пути Человека, однобитная жестянка!"))) Хотя мне хватает только последнего слова в качестве пароля.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:53
Kevin
Да
Сегодня часа 2 задержка была (с 10 до 12)
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aliksey
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:04
Добрый день,
Кто-нибудь знает MCC код PlayStation Store?
Подходит ли под СУПЕРбонусы - Детские игрушки?
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aliksey
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:23
Подскажите кто знает.
При пополнении мобильного в Альфа-Мобайл кредитными средствами комиссию спишет?
Попадет ли платеж в грейс период?
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aliksey
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:33
anikola13 написав: Alfa_Bank написав: alik03 написав:
https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
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Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?
alik03, доброе утро.
1) Да, любой счет, любого мобильного оператора.
2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно.
3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.
Добрый день.
Подскажите если после получения смс сменишь финансовый номер телефона в банке, вознаграждение придет на новый номер телефона? Или вообще не будет вознаграждения?
Спасибо
anikola13, уточняю.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:55
mephala написав: clientage написав:
Долг формируется на том счёте где и был овердрафт
отображается и списывается при ближайшем пополнении карты
Если пополнений не было, то долг отображается в дату биллинга
чет я не пойму.
есть карта с кредлимитом.
есть строка у карты "общий баланс" которая равна кредлимиту*(-1) если кредлимит выбран максимально.
когда мы закинули деньги на карту по п2п то подняли авторизационный остаток и нам дает снять нал с карты и общий баланс стает опять равен кред лимиту*(-1).
но так как денег реально не было то начинают капать проценты за овер.
потом деньги заходят реально на карут.
что после этого будет? строка "общий баланс" так и будет равна кредлимиту*(-1) или будет больше показывая что накопились еще и проценты за овер?
У чела вообще он на дебетке (зеро) вылез и в МАБе просто 0 показывало. вот интересно на ней в день биллинга бы что-то показало или так и светило 0 пока коллекторы бы не заявились... а есть ли на дебетке день биллинга?
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:05
aliksey написав:
Подскажите кто знает.
При пополнении мобильного в Альфа-Мобайл кредитными средствами комиссию спишет?
Попадет ли платеж в грейс период?
aliksey, добрый день. Комиссия за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл отсутствует до 2.01.2019. Такая операция учитывается как безналичная.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:07
Ukrainian написав:
Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?
В таком случае Альфа укр станет чисто кипрской (ну или британской, кому как больше нравится) и вообще ничего общего с алфа-*едерация у нее уже не будет (хотя и сейчас нет-это все равно, что в 2014 у привата были рос. корни, поскольку там был мприват в то время... и можно было кричать, что приват это банк агрессора).
А риски будут как у любого банка с ино-капиталом.
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