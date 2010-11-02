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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6511651265136514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:11

  M-Audio написав:А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?

PS В мобильном приложении есть.

защищают ваши деньги... от вас :wink:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:19

Alfa_Bank , добрый день.

В акции кэшбеэка за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл (80 + 80 грн) участвуют карты, счета или клиент (по ИНН)?

Если последнее, то можно ли провести один платеж с дебетки (80грн) а другой с кредитки (80 грн)?
Учитывается ли это как 2 платежа?

Спасибо
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:26

  curiousobro написав:Мда. Приехали.


Да. А я специально все рассрочки загасил (чтоб отсутствовал долг при переносе лимита). :(
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:27

  Alfa_Bank написав:
  aliksey написав:Подскажите кто знает.

При пополнении мобильного в Альфа-Мобайл кредитными средствами комиссию спишет?
Попадет ли платеж в грейс период?

aliksey, добрый день. Комиссия за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл отсутствует до 2.01.2019. Такая операция учитывается как безналичная.

Вчера на мой аналогичный вопрос в чате поддержка ответила, что комиссия 4%
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:31

  Oktawa написав:
  Alfa_Bank написав:
  aliksey написав:Подскажите кто знает.

При пополнении мобильного в Альфа-Мобайл кредитными средствами комиссию спишет?
Попадет ли платеж в грейс период?

aliksey, добрый день. Комиссия за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл отсутствует до 2.01.2019. Такая операция учитывается как безналичная.

Вчера на мой аналогичный вопрос в чате поддержка ответила, что комиссия 4%


Alfa_Bank, уточните пожалуйста будет ли комиссия за пользование кредитными средствами (не комиссия за пополнение)
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:36

  alik03 написав:Кто там говорил что из веб версии МАБ с ощадного депозита деньги на карту "почти в онлайне" приходят?:) Бывает и вот так:
1. 13.12.2018 10:34 Часткове зняття з депозиту Підтверджена 13.12.2018 1 000,00 UAH

2. Kartka *** uspishna operaciya +1000.00UAH 13.12.18 11:27 ALFA BANK AUTHOR

Почти час однако. Особенно неприятно когда ждешь в магазине у кассы и рассчитываешь на "почти в онлайне" или хотя бы несколько минут...

если меньше часа, то для Альфы это практически онлайн, ведь раньше приходилось ждать значительно дольше... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:51

  aliksey написав:Alfa_Bank , добрый день.

В акции кэшбеэка за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл (80 + 80 грн) участвуют карты, счета или клиент (по ИНН)?

Если последнее, то можно ли провести один платеж с дебетки (80грн) а другой с кредитки (80 грн)?
Учитывается ли это как 2 платежа?

Спасибо

aliksey, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:55

  ol_zy написав:
  Ukrainian написав:Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?

В таком случае Альфа укр станет чисто кипрской (ну или британской, кому как больше нравится) и вообще ничего общего с алфа-*едерация у нее уже не будет (хотя и сейчас нет-это все равно, что в 2014 у привата были рос. корни, поскольку там был мприват в то время... и можно было кричать, что приват это банк агрессора).
А риски будут как у любого банка с ино-капиталом.

Одно дело - настоящий иностранец (типа Аваль или УкрСиб).
Другое - чисто номинальное оформление через Люксембург.

Если уже раз кинули в ВТБ, то что им мешает повторить это ещё, но с другим банком?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:00

  aliksey написав:
  curiousobro написав:Мда. Приехали.


Да. А я специально все рассрочки загасил (чтоб отсутствовал долг при переносе лимита). :(


Не спеши выполнять приказ, может его отменят (с) :)
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