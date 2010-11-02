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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:11
M-Audio написав:
А куда делись кнопки пополнения и снятия для доходного сейфа?
PS В мобильном приложении есть.
защищают ваши деньги... от вас
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ol_zy
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:19
Alfa_Bank , добрый день.
В акции кэшбеэка за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл (80 + 80 грн) участвуют карты, счета или клиент (по ИНН)?
Если последнее, то можно ли провести один платеж с дебетки (80грн) а другой с кредитки (80 грн)?
Учитывается ли это как 2 платежа?
Спасибо
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aliksey
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:26
curiousobro написав:
Мда. Приехали.
Да. А я специально все рассрочки загасил (чтоб отсутствовал долг при переносе лимита).
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aliksey
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:27
Alfa_Bank написав: aliksey написав:
Подскажите кто знает.
При пополнении мобильного в Альфа-Мобайл кредитными средствами комиссию спишет?
Попадет ли платеж в грейс период?
aliksey, добрый день. Комиссия за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл отсутствует до 2.01.2019. Такая операция учитывается как безналичная.
Вчера на мой аналогичный вопрос в чате поддержка ответила, что комиссия 4%
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Oktawa
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:31
Alfa_Bank
Oktawa написав: Alfa_Bank написав: aliksey написав:
Подскажите кто знает.
При пополнении мобильного в Альфа-Мобайл кредитными средствами комиссию спишет?
Попадет ли платеж в грейс период?
aliksey, добрый день. Комиссия за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл отсутствует до 2.01.2019. Такая операция учитывается как безналичная.
Вчера на мой аналогичный вопрос в чате поддержка ответила, что комиссия 4%
, уточните пожалуйста будет ли комиссия за пользование кредитными средствами (не комиссия за пополнение)
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aliksey
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:36
alik03 написав:
Кто там говорил что из веб версии МАБ с ощадного депозита деньги на карту "почти в онлайне" приходят?:) Бывает и вот так:
1. 13.12.2018 10:34
Часткове зняття з депозиту Підтверджена 13.12.2018 1 000,00 UAH
2. Kartka *** uspishna operaciya +1000.00UAH 13.12.18 11:27
ALFA BANK AUTHOR
Почти час однако. Особенно неприятно когда ждешь в магазине у кассы и рассчитываешь на "почти в онлайне" или хотя бы несколько минут...
если меньше часа, то для Альфы это практически онлайн, ведь раньше приходилось ждать значительно дольше...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:51
aliksey написав:Alfa_Bank
, добрый день.
В акции кэшбеэка за пополнение мобильного через Альфа-Мобайл (80 + 80 грн) участвуют карты, счета или клиент (по ИНН)?
Если последнее, то можно ли провести один платеж с дебетки (80грн) а другой с кредитки (80 грн)?
Учитывается ли это как 2 платежа?
Спасибо
aliksey, добрый день. Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:55
ol_zy написав: Ukrainian написав:
Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?
В таком случае Альфа укр станет чисто кипрской (ну или британской, кому как больше нравится) и вообще ничего общего с алфа-*едерация у нее уже не будет (хотя и сейчас нет-это все равно, что в 2014 у привата были рос. корни, поскольку там был мприват в то время... и можно было кричать, что приват это банк агрессора).
А риски будут как у любого банка с ино-капиталом.
Одно дело - настоящий иностранец (типа Аваль или УкрСиб).
Другое - чисто номинальное оформление через Люксембург.
Если уже раз кинули в ВТБ, то что им мешает повторить это ещё, но с другим банком?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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