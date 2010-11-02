Да. А я специально все рассрочки загасил (чтоб отсутствовал долг при переносе лимита).
Не спеши выполнять приказ, может его отменят (с) Плохо, что привыкли доверять представителю, а тут вот оно как получилось.
Последняя точка доверия близка к потере. Грустяха
Ну новый офпред только учится потому я бы не спешил так 100% доверяться как Виктории. Но канеш лучше бы информация нам выдавалась после тщательной проверки и в максимально точных формулировках. Ведь по сути то клиент может обратится на гарячку с просьбой соединить кредлимиты как и сказала офпред. вот только это на усмотрение банка а не обязательно к исполнению как мы подумали. А это офпред не уточнила.
ЗЫ что досадно что офпред не прореагировала на пост где указали два разных ее ответа. и это печалит намного больше чем ошибка.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 13 гру, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2 До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек! За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень! Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції. --------------------------
Разъясните пожалуйста. 1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый? 2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один? 3. На какой именно номер прийдет кешбек?
alik03, доброе утро. 1) Да, любой счет, любого мобильного оператора. 2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно. 3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.
Добрый день. Подскажите если после получения смс сменишь финансовый номер телефона в банке, вознаграждение придет на новый номер телефона? Или вообще не будет вознаграждения? Спасибо
anikola13, добрый день. На данный момент выборка клиентов (и их номеров телефонов соответственно) уже произведена. Поэтому, рекомендуем не менять номер телефона до получения вознаграждения.
5.2. Винагорода виплачується Учаснику Акції, який набув права на її отримання, шляхом зарахування Виконавцем суми коштів у розмірі Винагороди на особовий рахунок абонента -Учасника Акції - будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України, з якого було списано грошові кошти за здійсненою ним згідно положень п. 4.1. цих Правил розрахунковою операцією.
Из этого пункта следует, что зачисление не на мобильный, а на карточный счет в Альфе,ведь списывать пополнение будут с карточного счета. А вообще-то акция идет с октября, неужели нет практического опыта?
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mephala написав:едь по сути то клиент может обратится на гарячку с просьбой соединить кредлимиты как и сказала офпред. вот только это на усмотрение банка а не обязательно к исполнению как мы подумали.
Так есть у клиента эта возможность или ее нетю\. Ведь КЦ не принял вопрос у колеги даже на расмотрение.
BBC, добрый день. Перенос кредитного лимита осуществляется на усмотрение банка. Если для клиента такая возможность появляется, банк об этом обязательно уведомит. Извините, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ
mephala написав:едь по сути то клиент может обратится на гарячку с просьбой соединить кредлимиты как и сказала офпред. вот только это на усмотрение банка а не обязательно к исполнению как мы подумали.
Так есть у клиента эта возможность или ее нетю\. Ведь КЦ не принял вопрос у колеги даже на расмотрение.
BBC, добрый день. Перенос кредитного лимита осуществляется на усмотрение банка. Если для клиента такая возможность появляется, банк об этом обязательно уведомит. Извините, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ
КЦ обязан принять запрос на рассмотрение или есть другие варианты заставить банк рассмотреть вопрос. Да, банк имеет право отказать, но и имеет право согласовать. Но явно это не оператор КЦ делает.