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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6513651465156516>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:11

  curiousobro написав:
  aliksey написав:
  curiousobro написав:Мда. Приехали.


Да. А я специально все рассрочки загасил (чтоб отсутствовал долг при переносе лимита). :(


Не спеши выполнять приказ, может его отменят (с) :)
Плохо, что привыкли доверять представителю, а тут вот оно как получилось.

Последняя точка доверия близка к потере. Грустяха

Ну новый офпред только учится потому я бы не спешил так 100% доверяться как Виктории. Но канеш лучше бы информация нам выдавалась после тщательной проверки и в максимально точных формулировках. Ведь по сути то клиент может обратится на гарячку с просьбой соединить кредлимиты как и сказала офпред. вот только это на усмотрение банка а не обязательно к исполнению как мы подумали. А это офпред не уточнила.

ЗЫ
что досадно что офпред не прореагировала на пост где указали два разных ее ответа. и это печалит намного больше чем ошибка.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 13 гру, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:11

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  alik03 написав:https://alfabank.ua/promo/popovnennya-mobilnogo-rahunku2
До 26 грудня поповніть мобільний рахунок у додатку на суму від 80 гривень та отримайте гарантований кешбек!
За перше поповнення даруємо 20 гривень, а за друге - 30 гривень!
Спробуйте і Ви вже не знайдете способу зручніше :)
P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------

Разъясните пожалуйста.
1. Пополнять можно любой телефон? Не обязательно же свой финансовый?
2. Оба раза пополнять можно разные телефоны или один?
3. На какой именно номер прийдет кешбек?

alik03, доброе утро.
1) Да, любой счет, любого мобильного оператора.
2) На ваше усмотрение, пополнять один и тот же номер не обязательно.
3) Вознаграждение приходит на номер мобильного телефона клиента, что указан в системе банка, независимо от того, какой номер он пополнял.

Добрый день.
Подскажите если после получения смс сменишь финансовый номер телефона в банке, вознаграждение придет на новый номер телефона? Или вообще не будет вознаграждения?
Спасибо

anikola13, добрый день. На данный момент выборка клиентов (и их номеров телефонов соответственно) уже произведена. Поэтому, рекомендуем не менять номер телефона до получения вознаграждения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:22

  Тракторист написав:
  alik03 написав:P.S. Кешбек буде виплачено на Ваш мобільний рахунок наступного місяця після завершення акції.
--------------------------
3. На какой именно номер прийдет кешбек?

попробовал почитать правила акции https://alfabank.ua/upload/email/pravil ... 2018_2.pdf но конкретных ответов на ваши вопросы похоже там тоже нет...

5.2. Винагорода виплачується Учаснику Акції, який набув права на її отримання, шляхом зарахування Виконавцем суми коштів у розмірі Винагороди на особовий рахунок абонента -Учасника Акції - будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України, з якого було списано грошові кошти за здійсненою ним згідно положень п. 4.1. цих Правил розрахунковою операцією.

Из этого пункта следует, что зачисление не на мобильный, а на карточный счет в Альфе,ведь списывать пополнение будут с карточного счета.
А вообще-то акция идет с октября, неужели нет практического опыта?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:39

Re: Альфа-Банк

Не приходят СМС. При входе в ИБ требует подтверждение номера телефона
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:44

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:едь по сути то клиент может обратится на гарячку с просьбой соединить кредлимиты как и сказала офпред. вот только это на усмотрение банка а не обязательно к исполнению как мы подумали.
Так есть у клиента эта возможность или ее нетю\. Ведь КЦ не принял вопрос у колеги даже на расмотрение.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:47

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, если завтра заканчивается депозит, и завтра же его перекладывают в майальфа, то проценты начинают начисляться с субботы или с понедельника?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:49

  BBC написав:
  mephala написав:едь по сути то клиент может обратится на гарячку с просьбой соединить кредлимиты как и сказала офпред. вот только это на усмотрение банка а не обязательно к исполнению как мы подумали.
Так есть у клиента эта возможность или ее нетю\. Ведь КЦ не принял вопрос у колеги даже на расмотрение.

BBC, добрый день. Перенос кредитного лимита осуществляется на усмотрение банка. Если для клиента такая возможность появляется, банк об этом обязательно уведомит. Извините, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:52

  aliksey написав:
  Oktawa написав:Alfa_Bank, уточните пожалуйста будет ли комиссия за пользование кредитными средствами (не комиссия за пополнение)

aliksey, уточняю. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:53

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:
  mephala написав:едь по сути то клиент может обратится на гарячку с просьбой соединить кредлимиты как и сказала офпред. вот только это на усмотрение банка а не обязательно к исполнению как мы подумали.
Так есть у клиента эта возможность или ее нетю\. Ведь КЦ не принял вопрос у колеги даже на расмотрение.

BBC, добрый день. Перенос кредитного лимита осуществляется на усмотрение банка. Если для клиента такая возможность появляется, банк об этом обязательно уведомит. Извините, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ :oops:

КЦ обязан принять запрос на рассмотрение или есть другие варианты заставить банк рассмотреть вопрос. Да, банк имеет право отказать, но и имеет право согласовать. Но явно это не оператор КЦ делает.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:55

  aliksey написав:
  curiousobro написав:Мда. Приехали.


Да. А я специально все рассрочки загасил (чтоб отсутствовал долг при переносе лимита). :(

aliksey,сожалею, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ :oops:
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