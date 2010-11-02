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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6513651465156516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:58

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
Мда. Приехали.

curiousobro, сожалею, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ :oops:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59

Re: Альфа-Банк

И подскажите пожалуйста по этому вопросу: viewtopic.php?p=4525866#p4525866
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:02

  Алексей77 написав:Не приходят СМС. При входе в ИБ требует подтверждение номера телефона

Алексей77, добрый день. Для возможности анализа ситуации, укажите в ЛС ваш ИНН, номер телефона, на который не приходят смс, а так же, дату и время проведения операции. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи):1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (Выбрать вручную другую сеть. Подождать несколько минут. Вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 415 раз.
 
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  #<1 ... 6513651465156516
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