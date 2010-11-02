curiousobro, сожалею, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:58
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59
Re: Альфа-Банк
И подскажите пожалуйста по этому вопросу: viewtopic.php?p=4525866#p4525866
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:02
Алексей77, добрый день. Для возможности анализа ситуации, укажите в ЛС ваш ИНН, номер телефона, на который не приходят смс, а так же, дату и время проведения операции. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи):1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (Выбрать вручную другую сеть. Подождать несколько минут. Вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
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