curiousobro, сожалею, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:58
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59
Re: Альфа-Банк
И подскажите пожалуйста по этому вопросу: viewtopic.php?p=4525866#p4525866
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:02
Алексей77, добрый день. Для возможности анализа ситуации, укажите в ЛС ваш ИНН, номер телефона, на который не приходят смс, а так же, дату и время проведения операции. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи):1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (Выбрать вручную другую сеть. Подождать несколько минут. Вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:15
скорее 16 и 25. должны 14 суток отлежаться, день внесения вроде как не считается
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:33
Re: Альфа-Банк
Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:18
т.е. фридман (имеющий британское гажданство и живущий в британии) владеющий альфа-груп, если продаст одно из своих ответвлений альфа-*едерация втбе, то одновременно втбе продает и альфа украину? или как?
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:27
А с чего Вы взяли, что торг только про Альфа-РФ, а не о всём Альфа-банкинге?
И там речь не о продаже, а об обмене (или размене)
Насколько я понимаю, Фридману предлагают добровольно-принудительно получить "Х5-ритейл", взамен всего Альфа-банкинга (для которого и так уже пахнет жареным, в связи с арестом адвоката Трампа). А ВТБ - уже нечего терять. Поэтому у Фридмана на РФ выбор прост - или Альфа национализируется (например как у нас Приват), или он хоть что-то получит взамен
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 13 гру, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:32
Если бы речь шла о всем банкинге, то речь шла бы об альфа-люксембург как минимум. насколько я читал речь об этом не шла.
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 13 гру, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:36
Группа А1 работает не через Кипр, а через менее "зашкваренную" юрисдикцию. Поэтому о Кипре нет речи.
Но сам по себе российский банкинг Альфы не интересен ВТБ от слова "вообще". Т.к. ВТБ - это гос., которому на Родине всегда нальют рублей, облиг и т.п.
Зачем ВТБ нужна российская Альфа, если их "и так не плохо кормят" (из бюджета)?
Им нужна "заграничная Альфа", чтоб проводить транзакции пока хоть какое-то время. Т.к. ВТБ после НГ 99% что будет под санкциями и не сможет проводить транзакции в долларах. Вот они и ищут "обходной вариант"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:45
кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.
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