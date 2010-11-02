Додано: Чет 13 гру, 2018 20:36

Группа А1 работает не через Кипр, а через менее "зашкваренную" юрисдикцию. Поэтому о Кипре нет речи.



Но сам по себе российский банкинг Альфы не интересен ВТБ от слова "вообще". Т.к. ВТБ - это гос., которому на Родине всегда нальют рублей, облиг и т.п.



Зачем ВТБ нужна российская Альфа, если их "и так не плохо кормят" (из бюджета)?



Им нужна "заграничная Альфа", чтоб проводить транзакции пока хоть какое-то время. Т.к. ВТБ после НГ 99% что будет под санкциями и не сможет проводить транзакции в долларах. Вот они и ищут "обходной вариант"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин