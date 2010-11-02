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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6514651565166517>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:58

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
Мда. Приехали.

curiousobro, сожалею, что внесла неясность в данный вопрос, далее буду более четко и корректно формулировать ответ :oops:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:59

Re: Альфа-Банк

И подскажите пожалуйста по этому вопросу: viewtopic.php?p=4525866#p4525866
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:02

  Алексей77 написав:Не приходят СМС. При входе в ИБ требует подтверждение номера телефона

Алексей77, добрый день. Для возможности анализа ситуации, укажите в ЛС ваш ИНН, номер телефона, на который не приходят смс, а так же, дату и время проведения операции. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи):1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (Выбрать вручную другую сеть. Подождать несколько минут. Вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Sashulik написав:Доброго дня.
Господа, если на ощадный я внес сумму X 01 декабря, потом 10 декабря внес сумму Y.
Я правильно пониманию что без комиссии я смогу снять сумму Х 14 декабря, а сумму Y 24 декабря?

Це якщо нал.

скорее 16 и 25. должны 14 суток отлежаться, день внесения вроде как не считается
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:33

Re: Альфа-Банк

Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:18

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:
  Ukrainian написав:Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?

В таком случае Альфа укр станет чисто кипрской (ну или британской, кому как больше нравится) и вообще ничего общего с алфа-*едерация у нее уже не будет (хотя и сейчас нет-это все равно, что в 2014 у привата были рос. корни, поскольку там был мприват в то время... и можно было кричать, что приват это банк агрессора).
А риски будут как у любого банка с ино-капиталом.

Одно дело - настоящий иностранец (типа Аваль или УкрСиб).
Другое - чисто номинальное оформление через Люксембург.

Если уже раз кинули в ВТБ, то что им мешает повторить это ещё, но с другим банком?

т.е. фридман (имеющий британское гажданство и живущий в британии) владеющий альфа-груп, если продаст одно из своих ответвлений альфа-*едерация втбе, то одновременно втбе продает и альфа украину? или как?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:27

  ol_zy написав:т.е. фридман (имеющий британское гажданство и живущий в британии) владеющий альфа-груп, если продаст одно из своих ответвлений альфа-*едерация втбе, то одновременно втбе продает и альфа украину? или как?

А с чего Вы взяли, что торг только про Альфа-РФ, а не о всём Альфа-банкинге?

И там речь не о продаже, а об обмене (или размене)

Насколько я понимаю, Фридману предлагают добровольно-принудительно получить "Х5-ритейл", взамен всего Альфа-банкинга (для которого и так уже пахнет жареным, в связи с арестом адвоката Трампа). А ВТБ - уже нечего терять. Поэтому у Фридмана на РФ выбор прост - или Альфа национализируется (например как у нас Приват), или он хоть что-то получит взамен
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 13 гру, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:32

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:т.е. фридман (имеющий британское гажданство и живущий в британии) владеющий альфа-груп, если продаст одно из своих ответвлений альфа-*едерация втбе, то одновременно втбе продает и альфа украину? или как?

А с чего Вы взяли, что торг только про Альфа-РФ, а не о всём Альфа-банкинге?

Если бы речь шла о всем банкинге, то речь шла бы об альфа-люксембург как минимум. насколько я читал речь об этом не шла.
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 13 гру, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:36

Группа А1 работает не через Кипр, а через менее "зашкваренную" юрисдикцию. Поэтому о Кипре нет речи.

Но сам по себе российский банкинг Альфы не интересен ВТБ от слова "вообще". Т.к. ВТБ - это гос., которому на Родине всегда нальют рублей, облиг и т.п.

Зачем ВТБ нужна российская Альфа, если их "и так не плохо кормят" (из бюджета)?

Им нужна "заграничная Альфа", чтоб проводить транзакции пока хоть какое-то время. Т.к. ВТБ после НГ 99% что будет под санкциями и не сможет проводить транзакции в долларах. Вот они и ищут "обходной вариант"
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:45

  Вкладчик1234 написав:Группа А1 работает не через Кипр, а через менее "зашкваренную" юрисдикцию. Поэтому о Кипре нет речи.

Но сам по себе российский банкинг Альфы не интересен ВТБ от слова "вообще". Т.к. ВТБ - это гос., которому на Родине всегда нальют рублей, облиг и т.п.

Зачем ВТБ нужна российская Альфа, если их "и так не плохо кормят" (из бюджета)?

кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.
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