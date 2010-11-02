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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6514651565166517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:47

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Им нужна "заграничная Альфа", чтоб проводить транзакции пока хоть какое-то время. Т.к. ВТБ после НГ 99% что будет под санкциями и не сможет проводить транзакции в долларах. Вот они и ищут "обходной вариант"

о загран речь не шла - более чем уверен, альфа-рф может работать с миром и без загран части. как и любой другой банк не имеющий за границей своих филиалов.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:48

  ol_zy написав:кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.

Это не "конкурентная борьба".
У ВТБ нет цели "убрать конкурента в РФ". Потому что Альфа там - не конкурент ВТБ вообще. Да и у ВТБ нет цели "завоевать рынок"

Это борьба ВТБ за свою жизнь, в условиях санкций для ВТБ.

И Фридман может или отдать Альфу просто так (через банкротство-национализацию), или получить хоть что-то взамен. И торг неуместен, как говорится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:56

Спитаю ще раз!
  Кочевник написав:Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:57

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.

Это не "конкурентная борьба".
У ВТБ нет цели "убрать конкурента в РФ". Потому что Альфа там - не конкурент ВТБ вообще. Да и у ВТБ нет цели "завоевать рынок"

Это борьба ВТБ за свою жизнь, в условиях санкций для ВТБ.

И Фридман может или отдать Альфу просто так (через банкротство-национализацию), или получить хоть что-то взамен. И торг неуместен, как говорится

фридман захотел 8-9 млрд дол. в итоге так и не смогли договориться - это точно не торг?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:58

  ol_zy написав:фридман захотел 8-9 млрд дол. в итоге так и не смогли договориться - это точно не торг?

Посмотрим, у кого останется Альфа, и с чем останется Фридман.
И тогда станет ясно - это торг, или что-то другое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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