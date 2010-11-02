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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:47
Вкладчик1234 написав:
Им нужна "заграничная Альфа", чтоб проводить транзакции пока хоть какое-то время. Т.к. ВТБ после НГ 99% что будет под санкциями и не сможет проводить транзакции в долларах. Вот они и ищут "обходной вариант"
о загран речь не шла - более чем уверен, альфа-рф может работать с миром и без загран части. как и любой другой банк не имеющий за границей своих филиалов.
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ol_zy
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:48
ol_zy написав:
кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.
Это не "конкурентная борьба".
У ВТБ нет цели "убрать конкурента в РФ". Потому что Альфа там - не конкурент ВТБ вообще. Да и у ВТБ нет цели "завоевать рынок"
Это борьба ВТБ за свою жизнь, в условиях санкций для ВТБ.
И Фридман может или отдать Альфу просто так (через банкротство-национализацию), или получить хоть что-то взамен. И торг неуместен, как говорится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:56
Спитаю ще раз!
Кочевник написав:
Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:57
Вкладчик1234 написав: ol_zy написав:
кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.
Это не "конкурентная борьба".
У ВТБ нет цели "убрать конкурента в РФ". Потому что Альфа там - не конкурент ВТБ вообще. Да и у ВТБ нет цели "завоевать рынок"
Это борьба ВТБ за свою жизнь, в условиях санкций для ВТБ.
И Фридман может или отдать Альфу просто так (через банкротство-национализацию), или получить хоть что-то взамен. И торг неуместен, как говорится
фридман захотел 8-9 млрд дол. в итоге так и не смогли договориться - это точно не торг?
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ol_zy
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:58
ol_zy написав:
фридман захотел 8-9 млрд дол. в итоге так и не смогли договориться - это точно не торг?
Посмотрим, у кого останется Альфа, и с чем останется Фридман.
И тогда станет ясно - это торг, или что-то другое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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