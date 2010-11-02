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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6514651565166517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:47

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Им нужна "заграничная Альфа", чтоб проводить транзакции пока хоть какое-то время. Т.к. ВТБ после НГ 99% что будет под санкциями и не сможет проводить транзакции в долларах. Вот они и ищут "обходной вариант"

о загран речь не шла - более чем уверен, альфа-рф может работать с миром и без загран части. как и любой другой банк не имеющий за границей своих филиалов.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:48

  ol_zy написав:кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.

Это не "конкурентная борьба".
У ВТБ нет цели "убрать конкурента в РФ". Потому что Альфа там - не конкурент ВТБ вообще. Да и у ВТБ нет цели "завоевать рынок"

Это борьба ВТБ за свою жизнь, в условиях санкций для ВТБ.

И Фридман может или отдать Альфу просто так (через банкротство-национализацию), или получить хоть что-то взамен. И торг неуместен, как говорится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:56

Спитаю ще раз!
  Кочевник написав:Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:57

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:кипр-это условно не вдавался в подробности, точнее люксембург, но не важно, важно, что точно не рф. цель монополизация и/или убрать конкурента и/или убрать неугодную структуру, которая в Украине себя неплохо чувствует и против которой нет санкций или наоборот через альфу обойти санкции (в мире имеется в виду не в Украине), хотя бы на первое время, пока альфа-рф под санкции не попадет.

Это не "конкурентная борьба".
У ВТБ нет цели "убрать конкурента в РФ". Потому что Альфа там - не конкурент ВТБ вообще. Да и у ВТБ нет цели "завоевать рынок"

Это борьба ВТБ за свою жизнь, в условиях санкций для ВТБ.

И Фридман может или отдать Альфу просто так (через банкротство-национализацию), или получить хоть что-то взамен. И торг неуместен, как говорится

фридман захотел 8-9 млрд дол. в итоге так и не смогли договориться - это точно не торг?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:58

  ol_zy написав:фридман захотел 8-9 млрд дол. в итоге так и не смогли договориться - это точно не торг?

Посмотрим, у кого останется Альфа, и с чем останется Фридман.
И тогда станет ясно - это торг, или что-то другое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:21

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:фридман захотел 8-9 млрд дол. в итоге так и не смогли договориться - это точно не торг?

Посмотрим, у кого останется Альфа, и с чем останется Фридман.
И тогда станет ясно - это торг, или что-то другое

как по мне, то имеет значение у кого останется альфа-люксембург, а алфа-рф - как то все равно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:45

  Кочевник написав:Спитаю ще раз!
  Кочевник написав:Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?


У Вас РД 24-го??? Значит и 19-го еще можно погасить СЭПом или сбером. Альфа раньше на два рабочих дня хочет денег.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:54

Re: Альфа-Банк

Условия акции "+ 1% в подарок к депозиту!"
https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u-podarunok-do-depozitu-3015

Дарим + 1% к ставке депозита за ваши расчеты картой!

До 26 декабря выполните 8 покупок картой Альфа-Банка Украина и получите увеличенный процент на депозит!

Предложение + 1% действует:

при оформлении депозита «Альфа-Депозит» в гривне в отделении Альфа-Банка Украина не позднее 01.03.2019 года;
минимальная сумма вклада – 50 000 гривен;
срок размещения – 6, 12, 18 месяцев.
1% добавляется к ставке, которая будет действовать на момент оформления вклада.

Поэтому не упустите шанс оформить депозит c повышенными ставкам. Рассчитывайтесь картой уже сегодня где угодно за что угодно.


Все просто и предельно ясно, но идем ознакомиться с "Официальными правилами Акции"

Следим за руками:

4. УМОВИ УЧАСТІ у АКЦІЇ
4.1. Акційні умови
Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, необхідно у період з 07.12.2018 по 26.12.2018 включно.:
- виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в
період проведення Акції;
- до 01.03.2019 року відкрити в одному з відділень АТ «АЛЬФА-БАНК» депозит «Альфа-
Депозит» та/або «Альфа-Депозит з поповненням» на строк 6, 12,18 місяців з мінімальною
сумою вкладу - 50 000 UAH.
4.2. Статус Учасника Акції залишається за особою протягом всього Строку проведення
Акції, тільки за умови, якщо протягом всього Строку проведення Акції особа належним
чином виконує усі вимоги даних Правил, та відповідає п. 3.1. та п. 4.1. даних Правил.


И если с п. 4.1. все мало мальски ясно, то обратившись к п.3.1 читаем:

3. УЧАСТЬ у АКЦІЇ
3.1 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які за місяць, протягом строку дії Акції, виконують 8 та більше транзакцій (POS) по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк» та які звернулися у відділення АТ «Альфа Банк» для відкриття акційного депозиту.


Идем к п. 1.6.

1.6. «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого фізичні особи, які згідно цих Правил можуть бути Учасниками Акції,виконають передбачені цими Правилами Умови для участі в Акції. Строк проведення Акції починає обчислюватися з 07.12.2018 року та закінчується 01.03.2019 року включно


Исходя из п. 3.1. необходимо за месяц, НО на протяжении строка акции -
виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в період проведення Акції;.

Срок акции з 07.12.2018 року та закінчується 01.03.2019 року включно.
Следуя логике, выполнять условие 8 транзакций необходимо на протяжении всех месяцев действия акции, а не только с 07.12.2018 по 26.12.2018 включительно.
Что это если не двусмысленность условий?

И в завершении обратимся к пунктам 7.1 и 7.2.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил
та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому,
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання
умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.


Альфа и что это и сколько можно?
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:14

  VLADPn написав:
  Кочевник написав:Спитаю ще раз!
  Кочевник написав:Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?


У Вас РД 24-го??? Значит и 19-го еще можно погасить СЭПом или сбером. Альфа раньше на два рабочих дня хочет денег.

Так, 24-го.
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