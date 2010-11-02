Додано: Чет 13 гру, 2018 21:54

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Предложение + 1% действует:



при оформлении депозита «Альфа-Депозит» в гривне в отделении Альфа-Банка Украина не позднее 01.03.2019 года;

минимальная сумма вклада – 50 000 гривен;

срок размещения – 6, 12, 18 месяцев.

1% добавляется к ставке, которая будет действовать на момент оформления вклада.



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4. УМОВИ УЧАСТІ у АКЦІЇ

4.1. Акційні умови

Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, необхідно у період з 07.12.2018 по 26.12.2018 включно.:

- виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в

період проведення Акції;

- до 01.03.2019 року відкрити в одному з відділень АТ «АЛЬФА-БАНК» депозит «Альфа-

Депозит» та/або «Альфа-Депозит з поповненням» на строк 6, 12,18 місяців з мінімальною

сумою вкладу - 50 000 UAH.

4.2. Статус Учасника Акції залишається за особою протягом всього Строку проведення

Акції, тільки за умови, якщо протягом всього Строку проведення Акції особа належним

чином виконує усі вимоги даних Правил, та відповідає п. 3.1. та п. 4.1 . даних Правил.

3. УЧАСТЬ у АКЦІЇ

3.1 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які за місяць, протягом строку дії Акції, виконують 8 та більше транзакцій (POS) по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк» та які звернулися у відділення АТ «Альфа Банк» для відкриття акційного депозиту.

1.6. «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого фізичні особи, які згідно цих Правил можуть бути Учасниками Акції,виконають передбачені цими Правилами Умови для участі в Акції. Строк проведення Акції починає обчислюватися з 07.12.2018 року та закінчується 01.03.2019 року включно

виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в період проведення Акції;.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил

та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається

Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому,

рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2. Беручи участь в Акції, тим самим учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з

даними Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання

умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

Условия акции "+ 1% в подарок к депозиту!"Все просто и предельно ясно, но идем ознакомиться с "Официальными правилами Акции"Следим за руками:И если с п. 4.1. все мало мальски ясно, то обратившись к п.3.1 читаем:Идем к п. 1.6.Исходя из п. 3.1. необходимо за месяц, НОСрок акцииСледуя логике, выполнять условие 8 транзакций необходимо на протяжении всех месяцев действия акции, а не только с 07.12.2018 по 26.12.2018 включительно.Что это если не двусмысленность условий?И в завершении обратимся к пунктам 7.1 и 7.2.Альфа и что это и сколько можно?