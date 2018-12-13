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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:50
ruvex
Я по этому поводу позвонила в колл-центр.
У отца завтра заканчивается как раз подходящий депозит.
Я попросила совета, как лучше сделать. Выводы такие. Если переложу в майальфе, будет 16% на год. А если за пару дней сделаю восемь покупок его картой, то в понедельник можно будет подойти в отделение лично и получить 17% за год.
Вроде поняла все правильно. Во всяком случае, в понедельник отпишусь ).
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Hella
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 06:15
Кочевник написав: VLADPn написав:
Спитаю ще раз!
Кочевник написав:
Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?
У Вас РД 24-го??? Значит и 19-го еще можно погасить СЭПом или сбером. Альфа раньше на два рабочих дня хочет денег.
Так, 24-го.
то есть формула такая : РД+25 дней - 30 (31) день в месяце что прошел. Значит у Вас
24+25-30=19. То есть 19-го включительно последний день. Тока если он попадает на выходной к примеру -надо следить за этим. За день до этого гасим тогда.
Алла предупреждает с запасом на 2 раб. дня без учета выходных.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:33
Hella написав:
А если за пару дней сделаю восемь покупок его картой, то в понедельник можно будет подойти в отделение лично и получить 17% за год.
При таких условиях вы должны получить не 17, а 18,5%!
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temjap4
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:45
Доброго утра всем!
Скажите, по дебетовым картам случайно не ввели еще плату за овердрафт?
Сегодня планирую пополнить свою "Ультру" с карты другого банка и тут же снять в кассе.
До этого не было. А сейчас как, ничего не поменялось?
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Искатель
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:53
Искатель написав:
А сейчас как
По пакетным вчера еще не брали
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:01
Искатель написав:
Сегодня планирую пополнить свою "Ультру" с карты другого банка и тут же снять в кассе.
До этого не было. А сейчас как, ничего не поменялось?
Если больше 50 тысяч, то по слухам будут вопросы и могут не дать...
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Vorlon
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:04
Vorlon написав: Искатель написав:
Сегодня планирую пополнить свою "Ультру" с карты другого банка и тут же снять в кассе.
До этого не было. А сейчас как, ничего не поменялось?
Если больше 50 тысяч, то по слухам будут вопросы и могут не дать...
А можно с этого места чуточку поподробнее? Да, планируется "немного больше", чем 50
Не дадут перечислить или снять не дадут? В прошлом месяце снимал примерно столько же, никаких вопросов не возникло.
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Искатель
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