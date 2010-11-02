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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6516651765186519>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:50

ruvex

Я по этому поводу позвонила в колл-центр.
У отца завтра заканчивается как раз подходящий депозит.
Я попросила совета, как лучше сделать. Выводы такие. Если переложу в майальфе, будет 16% на год. А если за пару дней сделаю восемь покупок его картой, то в понедельник можно будет подойти в отделение лично и получить 17% за год.

Вроде поняла все правильно. Во всяком случае, в понедельник отпишусь ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 06:15

  Кочевник написав:
  VLADPn написав:Спитаю ще раз!
  Кочевник написав:Платіж по розсрочках в МАБі вказаний:"До 17.12.2018", тобто 17 грудня ще можна погашати СЕПом? Чи буде вльот?


У Вас РД 24-го??? Значит и 19-го еще можно погасить СЭПом или сбером. Альфа раньше на два рабочих дня хочет денег.

Так, 24-го.


то есть формула такая : РД+25 дней - 30 (31) день в месяце что прошел. Значит у Вас
24+25-30=19. То есть 19-го включительно последний день. Тока если он попадает на выходной к примеру -надо следить за этим. За день до этого гасим тогда.
Алла предупреждает с запасом на 2 раб. дня без учета выходных.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:33

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:А если за пару дней сделаю восемь покупок его картой, то в понедельник можно будет подойти в отделение лично и получить 17% за год.

При таких условиях вы должны получить не 17, а 18,5%!
temjap4
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:45

Доброго утра всем!
Скажите, по дебетовым картам случайно не ввели еще плату за овердрафт?
Сегодня планирую пополнить свою "Ультру" с карты другого банка и тут же снять в кассе.
До этого не было. А сейчас как, ничего не поменялось?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:53

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:А сейчас как

По пакетным вчера еще не брали :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:01

  Искатель написав:Сегодня планирую пополнить свою "Ультру" с карты другого банка и тут же снять в кассе.
До этого не было. А сейчас как, ничего не поменялось?

Если больше 50 тысяч, то по слухам будут вопросы и могут не дать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:04

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Сегодня планирую пополнить свою "Ультру" с карты другого банка и тут же снять в кассе.
До этого не было. А сейчас как, ничего не поменялось?

Если больше 50 тысяч, то по слухам будут вопросы и могут не дать...


А можно с этого места чуточку поподробнее? Да, планируется "немного больше", чем 50 :)

Не дадут перечислить или снять не дадут? В прошлом месяце снимал примерно столько же, никаких вопросов не возникло.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:40

  Alfa_Bank написав:
  aliksey написав:
  Oktawa написав:Alfa_Bank, уточните пожалуйста будет ли комиссия за пользование кредитными средствами (не комиссия за пополнение)

aliksey, уточняю. Отпишусь.

Aliksey, доброе утро. Если вы через интернет-банкинг/Альфа-Мобайл пополняете мобильный телефон (при этом используете шаблоны), комиссия за использование кредитных средств не взымается (т.к. пополнение мобильного считается безналичной операцией). Данную информацию можете просмотреть в тарифах вашей карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:40

Искатель
Было несколько сообщений на форуме, что уже как несколько месяцев перед снятием таких сумм наличности кассир направляет к экономисту для выяснения, откуда поступили деньги. И если это p2p, то отказывают в съёме и говорят приходить через пару-тройку дней...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:45

  temjap4 написав:
  Hella написав:А если за пару дней сделаю восемь покупок его картой, то в понедельник можно будет подойти в отделение лично и получить 17% за год.

При таких условиях вы должны получить не 17, а 18,5%!



На год и проценты ежемесячно. Но я уточню еще, спасибо ).

З.Ы. Может, консультант на форуме подскажет еще ).
Hella
 
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