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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6517651865196520>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:46

  Искатель написав:Доброго утра всем!
Скажите, по дебетовым картам случайно не ввели еще плату за овердрафт?
Сегодня планирую пополнить свою "Ультру" с карты другого банка и тут же снять в кассе.
До этого не было. А сейчас как, ничего не поменялось?

Вчера подобная операция прошла без овердрафта (пока)))
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:47

  temjap4 написав:По акционному депозиту.
На какую сумму должны быть покупки? Пополнения телефона подходят?
https://alfabank.ua/about/press/1-u-pod ... ozitu-3015

temjap4, доброе утро. Уточняю.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 14 гру, 2018 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:53

Re: Альфа-Банк

Прокоментируйте пожайлуста!
По акции +1%
4.1. Акційні умови
Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, необхідно у період з 07.12.2018 по 26.12.2018 включно.:
-виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в період проведення Акції.

Это новые карт. счета надо открывать в этот период или старые годятся?
И еще. Кредитные карты учавствуют?
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:08

  Hella написав:
  temjap4 написав:
  Hella написав:А если за пару дней сделаю восемь покупок его картой, то в понедельник можно будет подойти в отделение лично и получить 17% за год.

При таких условиях вы должны получить не 17, а 18,5%!



На год и проценты ежемесячно. Но я уточню еще, спасибо ).

З.Ы. Может, консультант на форуме подскажет еще ).

Hella, доброе утро. Актуальные ставки по депозитным вкаладам по ссылке - https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf. В рамках акции "+1% к депозиту за 8 транзакций в декабре", к действующим ставкам депозитов «Альфа-Депозит», «Альфа-Депозит с пополнением» сроком на 6,12,18 месяцев добавляете +1% (при условии выполнения правил акции).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25

Re: Альфа-Банк

Подскажите, можно ли открыть депо без оформления какого либо карточного продукта?
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:36

Попрошу прокомментировать условия

  Alfa_Bank написав:Hella, доброе утро. Актуальные ставки по депозитным вкаладам по ссылке - https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf. В рамках акции "+1% к депозиту за 8 транзакций в декабре", к действующим ставкам депозитов «Альфа-Депозит», «Альфа-Депозит с пополнением» сроком на 6,12,18 месяцев добавляете +1% (при условии выполнения правил акции).


Условия акции "+ 1% в подарок к депозиту!"
https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u-podarunok-do-depozitu-3015

Дарим + 1% к ставке депозита за ваши расчеты картой!

До 26 декабря выполните 8 покупок картой Альфа-Банка Украина и получите увеличенный процент на депозит!

Предложение + 1% действует:

при оформлении депозита «Альфа-Депозит» в гривне в отделении Альфа-Банка Украина не позднее 01.03.2019 года;
минимальная сумма вклада – 50 000 гривен;
срок размещения – 6, 12, 18 месяцев.
1% добавляется к ставке, которая будет действовать на момент оформления вклада.

Поэтому не упустите шанс оформить депозит c повышенными ставкам. Рассчитывайтесь картой уже сегодня где угодно за что угодно.


Все просто и предельно ясно, но идем ознакомиться с "Официальными правилами Акции"

Следим за руками:

4. УМОВИ УЧАСТІ у АКЦІЇ
4.1. Акційні умови
Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, необхідно у період з 07.12.2018 по 26.12.2018 включно.:
- виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в
період проведення Акції;
- до 01.03.2019 року відкрити в одному з відділень АТ «АЛЬФА-БАНК» депозит «Альфа-
Депозит» та/або «Альфа-Депозит з поповненням» на строк 6, 12,18 місяців з мінімальною
сумою вкладу - 50 000 UAH.
4.2. Статус Учасника Акції залишається за особою протягом всього Строку проведення
Акції, тільки за умови, якщо протягом всього Строку проведення Акції особа належним
чином виконує усі вимоги даних Правил, та відповідає п. 3.1. та п. 4.1. даних Правил.


И если с п. 4.1. все мало мальски ясно, то обратившись к п.3.1 читаем:

3. УЧАСТЬ у АКЦІЇ
3.1 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які за місяць, протягом строку дії Акції, виконують 8 та більше транзакцій (POS) по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк» та які звернулися у відділення АТ «Альфа Банк» для відкриття акційного депозиту.


Идем к п. 1.6.

1.6. «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого фізичні особи, які згідно цих Правил можуть бути Учасниками Акції,виконають передбачені цими Правилами Умови для участі в Акції. Строк проведення Акції починає обчислюватися з 07.12.2018 року та закінчується 01.03.2019 року включно


Исходя из п. 3.1. необходимо за месяц, НО на протяжении строка акции -
виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в період проведення Акції;.

Срок акции з 07.12.2018 року та закінчується 01.03.2019 року включно.
Следуя логике, выполнять условие 8 транзакций необходимо на протяжении всех месяцев действия акции, а не только с 07.12.2018 по 26.12.2018 включительно.
Что это если не двусмысленность условий?

И в завершении обратимся к пунктам 7.1 и 7.2.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил
та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому,
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання
умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.


Так сколько оплат необходимо исходя именно из оф. условий и срока акции один месяц с 07.12.2018 по 26.12.2018 включительно или каждый месяц на всем протяжении акции, как указано в полных условиях?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 14 гру, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:47

  Alfa_Bank написав:Hella, доброе утро. Актуальные ставки по депозитным вкаладам по ссылке - https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf. В рамках акции "+1% к депозиту за 8 транзакций в декабре", к действующим ставкам депозитов «Альфа-Депозит», «Альфа-Депозит с пополнением» сроком на 6,12,18 месяцев добавляете +1% (при условии выполнения правил акции).

от у меня чисто интерес проснулся.
в кои то веки удобоваримый листок для депозитов.
страницу с пакетными картами сделали удобно (надеюсь и кредитки сделают в таком виде)
шо там пляко-пастенаке сделали? по рукам дали или вообще увоилили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:05

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:в кои то веки удобоваримый листок для депозитов.

ощадного нету ни нового с 14%, ни старого с 10%


  mephala написав:страницу с пакетными картами сделали удобно (надеюсь и кредитки сделают в таком виде)

смотрю, изменений не вижу.

что там изменилось по вашему мнению?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:11

  nuwanda написав:Подскажите, можно ли открыть депо без оформления какого либо карточного продукта?

nuwanda, добрый день. Можно открыть бессрочные депозиты в отделении банка – «Сберегательный», «Сберегательный Плюс».
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:12

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:что там изменилось по вашему мнению?

В МАБе теперь срочные депо неинтерестные, бонусы за онлайн там поХерили :evil:
Прийдется мучать менагеров в отделении :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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