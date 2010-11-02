egorek написав:Прокоментируйте пожайлуста! По акции +1% 4.1. Акційні умови Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, необхідно у період з 07.12.2018 по 26.12.2018 включно.: -виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в період проведення Акції.
Это новые карт. счета надо открывать в этот период или старые годятся? И еще. Кредитные карты учавствуют?
egorek, добрый день. Открывать новые счета не нужно. Относительно карт-участников уточняю.
Alfa_Bank написав:Hella, доброе утро. Актуальные ставки по депозитным вкаладам по ссылке - https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf. В рамках акции "+1% к депозиту за 8 транзакций в декабре", к действующим ставкам депозитов «Альфа-Депозит», «Альфа-Депозит с пополнением» сроком на 6,12,18 месяцев добавляете +1% (при условии выполнения правил акции).
Дарим + 1% к ставке депозита за ваши расчеты картой!
До 26 декабря выполните 8 покупок картой Альфа-Банка Украина и получите увеличенный процент на депозит!
Предложение + 1% действует:
при оформлении депозита «Альфа-Депозит» в гривне в отделении Альфа-Банка Украина не позднее 01.03.2019 года; минимальная сумма вклада – 50 000 гривен; срок размещения – 6, 12, 18 месяцев. 1% добавляется к ставке, которая будет действовать на момент оформления вклада.
Поэтому не упустите шанс оформить депозит c повышенными ставкам. Рассчитывайтесь картой уже сегодня где угодно за что угодно.
Все просто и предельно ясно, но идем ознакомиться с "Официальными правилами Акции"
Следим за руками:
4. УМОВИ УЧАСТІ у АКЦІЇ 4.1. Акційні умови Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, необхідно у період з 07.12.2018 по 26.12.2018 включно.: - виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в період проведення Акції; - до 01.03.2019 року відкрити в одному з відділень АТ «АЛЬФА-БАНК» депозит «Альфа- Депозит» та/або «Альфа-Депозит з поповненням» на строк 6, 12,18 місяців з мінімальною сумою вкладу - 50 000 UAH. 4.2. Статус Учасника Акції залишається за особою протягом всього Строку проведення Акції, тільки за умови, якщо протягом всього Строку проведення Акції особа належним чином виконує усі вимоги даних Правил, та відповідає п. 3.1. та п. 4.1. даних Правил.
И если с п. 4.1. все мало мальски ясно, то обратившись к п.3.1 читаем:
3. УЧАСТЬ у АКЦІЇ 3.1 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які за місяць, протягом строку дії Акції, виконують 8 та більше транзакцій (POS) по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк» та які звернулися у відділення АТ «Альфа Банк» для відкриття акційного депозиту.
Идем к п. 1.6.
1.6. «Строк / Період проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого фізичні особи, які згідно цих Правил можуть бути Учасниками Акції,виконають передбачені цими Правилами Умови для участі в Акції. Строк проведення Акції починає обчислюватися з 07.12.2018 року та закінчується 01.03.2019 року включно
Исходя из п. 3.1. необходимо за месяц, НО на протяжении строка акции -
виконати 8 та більше транзакцій по картковим рахункам відкритим в АТ «Альфа-Банк в період проведення Акції;.
Срок акции з 07.12.2018 року та закінчується 01.03.2019 року включно. Следуя логике, выполнять условие 8 транзакций необходимо на протяжении всех месяцев действия акции, а не только с 07.12.2018 по 26.12.2018 включительно. Что это если не двусмысленность условий?
И в завершении обратимся к пунктам 7.1 и 7.2.
7. ІНШІ УМОВИ 7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 7.2. Беручи участь в Акції, тим самим учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.
Так сколько оплат необходимо исходя именно из оф. условий и срока акции один месяц с 07.12.2018 по 26.12.2018 включительно или каждый месяц на всем протяжении акции, как указано в полных условиях?
mephala написав:в кои то веки удобоваримый листок для депозитов.
ощадного нету ни нового с 14%, ни старого с 10%
mephala написав:страницу с пакетными картами сделали удобно (надеюсь и кредитки сделают в таком виде)
смотрю, изменений не вижу.
что там изменилось по вашему мнению?
ну то что нету ощадного я офпреду писал но остальное все нормально изложено а не в стиле отгадай ребус. удобно то что видишь список карт и нажав ЛОГИЧНУЮ кнопку "детальнее" попадаеш на страницу где все разжевано и только потом "заказать". раньше было замудреней. во всяком случае когда я себе пакетную карту заказывал. кстати я говорил что возле "детальнее" можно разместить кнопку "заказать" что бы те кто и так знают условия не делали лишних телодвижений а сразу заказывали.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 14 гру, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.
anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.
Вопрос уже не актуальный для меня, так как обратился в другое отделение Паспорт, код и 10 минут времени заняло все дело по заказу бесконтактных карт по акции!
Например. Вот я сделал 8 покупок Ультрой через ПОСы с 7 по 12 декабря. По выписке вижу, шо всё успешно проведено. 1. Я смогу, закинув на Ультру гроши, 20..22 декабря открыть в отделении депо на 12мес на 50К по акционной ставке +1%? 2. Вааще больше не делая покупок с картами Альфы в 2019году, смогу ли я разместить акционные депо в январе, феврале и марте... понадеявшись на оте 8 покупок 7..12 декабря 2018?
ПС. Кстати, в Выписке (МАБ) до сих пор не отображается КУЧА операций за 13е декабря, ни в блоке ни проведенными, а остаток по карте отображается правильно!!
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 14 гру, 2018 12:13, всього редагувалось 1 раз.