|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:26
Alfa_Bank, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:39
Коллеги, напомните, плз, по тарифам.
Заканчивается депозит в евро с выплатой на текущий счёт.
1. Перевод с текущего на сберегательный счёт в МАБ -- без комиссии?
2. Снятие со сберегательного без комиссии через 14 дней?
3. Эти 14 дней -- рабочих или календарных?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:42
Alfa_Bank Почему до сих пор не отображаются в полном объёме вчерашние операции в выписке?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:45
|