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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6518651965206521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:26

Alfa_Bank, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:39

Коллеги, напомните, плз, по тарифам.

Заканчивается депозит в евро с выплатой на текущий счёт.

1. Перевод с текущего на сберегательный счёт в МАБ -- без комиссии?
2. Снятие со сберегательного без комиссии через 14 дней?
3. Эти 14 дней -- рабочих или календарных?
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:42

Alfa_Bank Почему до сих пор не отображаются в полном объёме вчерашние операции в выписке?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:45

  Driver написав:Коллеги, напомните, плз, по тарифам.

Заканчивается депозит в евро с выплатой на текущий счёт.

1. Перевод с текущего на сберегательный счёт в МАБ -- без комиссии?
2. Снятие со сберегательного без комиссии через 14 дней?
3. Эти 14 дней -- рабочих или календарных?


1. да
2. да
3. календарных.
mephala
 
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  #<1 ... 6518651965206521
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Искатель

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