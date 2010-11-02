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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:26
Alfa_Bank, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:39
Коллеги, напомните, плз, по тарифам.
Заканчивается депозит в евро с выплатой на текущий счёт.
1. Перевод с текущего на сберегательный счёт в МАБ -- без комиссии?
2. Снятие со сберегательного без комиссии через 14 дней?
3. Эти 14 дней -- рабочих или календарных?
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Driver
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:42
Alfa_Bank Почему до сих пор не отображаются в полном объёме вчерашние операции в выписке?
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Andrew75
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:45
Driver написав:
Коллеги, напомните, плз, по тарифам.
Заканчивается депозит в евро с выплатой на текущий счёт.
1. Перевод с текущего на сберегательный счёт в МАБ -- без комиссии?
2. Снятие со сберегательного без комиссии через 14 дней?
3. Эти 14 дней -- рабочих или календарных?
1. да
2. да
3. календарных.
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mephala
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:52
А можно где-то почитать о страховке, которая идет с Тревел кридиткой?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:10
Cler написав:Alfa_Bank
, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...
Cler, добрый день. Мы стараемся расти и усовершенствоваться с каждым днем. Ваши замечания зафиксировала. Спасибо за обратную связь.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:19
Cler написав:Alfa_Bank
, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...
в мутной воде легче рыбку ловить...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:44
а куда подевались сервисы "снять с доходного сейфа", "пополнить доходный сейф"?
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yuri1978
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:53
Перепутав карти і поповнив Альфа валютну з монобанку . Зависне платіж? Які наслідки?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:55
Andrew75 написав:Alfa_Bank
Почему до сих пор не отображаются в полном объёме вчерашние операции в выписке?
Andrew75, добрый день. Для возможности проанализировать ситуацию, уточните, пожалуйста, в ЛС номер карточного счета, а также, пример операций, которые не отображаются.
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Alfa_Bank
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