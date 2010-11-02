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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55
ALLCR написав:
Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.
ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:59
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Имелось в виду
(оплата мобильного в МАБ, коммунальные платежи в МАБ, покупки Р2Р, доходный сейф не считаются)
, а не оплата мобильного и коммуналки другими сервисами?
vollena71, добрый день. Да, верно.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08
Alfa_Bank написав: ALLCR написав:
Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.
ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
Отправил информацию в личном сообщении.
Спасибо.
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П'ят 14 гру, 2018 14:35
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