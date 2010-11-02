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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6520652165226523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55

  ALLCR написав:Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.

ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:59

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:Имелось в виду
(оплата мобильного в МАБ, коммунальные платежи в МАБ, покупки Р2Р, доходный сейф не считаются)
, а не оплата мобильного и коммуналки другими сервисами?

vollena71, добрый день. Да, верно.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 416 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08

  Alfa_Bank написав:
  ALLCR написав:Вопрос к Alfa_Bank.
Банк не принимает входящие переводы по системе Visa Direct на карту банка. Есть ли возможность как-то решить эту проблему?
Спасибо.

ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.


Отправил информацию в личном сообщении.
Спасибо.
ALLCR
 
Повідомлень: 13
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  #<1 ... 6520652165226523
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