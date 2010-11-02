ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55
ALLCR, банк работает с платежами по системе Visa Direct. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС номер карточного счета и дату неуспешной операции.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:59
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08
Отправил информацию в личном сообщении.
Спасибо.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:33
Re: Альфа-Банк
АЛьфа-банк!
Перепутлутав карти і поповнив Альфа валютну карту з монобанку гривневої .
Кошти пішли і немає їх((
Що робити?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:57
Re: Альфа-Банк
Якщо рд макса 4, то чи можна буде в січні поповнити 2-го в маб з комфорту, чи треба ще в грудні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:00
Это - фантастика.
Снижу планку:
Когда банк будет писать правила таким образом, что они будут понятны хотя бы офпреду, чтобы не слышать бесконечные "Уточняю..." ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:01
Краще 3 з Ощаду... мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:07
Re: Альфа-Банк
В МАБ почему-то в 3-6 мес. депо пишет:
"Пополнение вклада: не предусмотрено"
А на сайте пишет, что пополнение в размере 200%, кому верить?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:13
Можно и в декабре.
А можно и 4 января утром, СЭПом
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, kostya77, liliya_logical, rudnitep, sens, Vorlon, Вкладник-21 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|